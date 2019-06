„Hymne an die Liebe“ zu Gast im Nationaltheater

Bei den 20. Internationalen Schillertagen ist Martha Górnicka mit ihrem chorischen Theater „Hymne an die Liebe“ zu Gast am Nationaltheater. Das Chortheaterstück handelt vom desolaten Zustand Europas. In ihrem Stück zitiert Górnicka hasserfüllte Online-Kommentare, Aussagen von Politikern sowie Fundamentalisten und konfrontieren sie mit Pop-Songs. Der „MM“ verlost für das Gastspiel am 28. Juni um 19.30 Uhr im Schauspielhaus dreimal zwei Tickets. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Hymne“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019