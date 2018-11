„Ich bin froh, dass diese Lüge jetzt endet“

„Nur positives Feedback“ habe er von seinen jungen Patienten und ihren Eltern bekommen, behauptet der Angeklagte Peter F. vor dem Amtsgericht. Rund ein dreiviertel Jahr arbeitete er in Mannheim als Kinder- und Jugendtherapeut – obwohl er gar keiner war. Darum wurde er wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Missbrauchs von Titeln sowie Urkundenfälschung vom Amtsgericht zu zwei Bewährungsstrafen von insgesamt drei Jahren und einem Monat verurteilt. Um sich als Therapeut ausgeben zu können, fälschte der gelernte Maler und Lackierer ein Abschlusszeugnis, ein Diplom über die Verleihung des Doktorgrades sowie ein Diplom der Psychologie von einer ungarischen Universität. Zudem kassierte er in den Jahren 2015 und 2016 für Behandlungen insgesamt 111 726 Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung.

Angefangen hat die Misere für Peter F., die mit dieser „Lebenslüge“, wie er sagt, gipfelte, mit 13 Jahren. Mit seinen Eltern lebt er in Ungarn, als sein Vater stirbt. Mit neuem Partner wandert die Mutter 1995 nach Deutschland aus. Der Angeklagte folgt den beiden – gegen den Willen des Stiefvaters.

Es fällt ihm schwer, in Deutschland Fuß zu fassen, schildert der 38-Jährige. Er geht allerdings eine Beziehung ein, aus der ein Kind entsteht. Nach dem Ende der Beziehung zur Mutter bricht der Kontakt jedoch ab. Weitere Partnerschaften mit Frauen scheitern, Peter F. outet sich als homosexuell. Daraufhin bricht seine Mutter den Kontakt ab. „Das war eine sehr schwierige Zeit für mich“, sagt F., man merkt ihm an, dass die Wunde tief sitzt: „Mein Leben war die reine Katastrophe, nachdem mein Vater gestorben war. Ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht.“

Urkunden in Ungarn besorgt

Wie und warum es zu dem Betrug als falscher Therapeut gekommen sei, fragte ihn der Richter. „Ich habe das Geld gebraucht. In einem Café in Ungarn habe ich zwei Männer über gefälschte Zeugnisse reden hören“, sagt er. Diese hätten sich dann zu Peter F. gesetzt und ihm ihre Dienste angeboten. „Leider Gottes habe ich das angenommen und deshalb viel Schaden angerichtet.“ 7000 Euro habe er für die Unterlagen bezahlt, mit denen er sich 2015 bei den Landespsychotherapeutenkammern (LPK) Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen anmeldet. Damit erhält er die Zulassung für einen Vertragssitz und kann praktizieren. Er nimmt einen Kredit auf, richtet sich eine Praxis ein und gibt sich fortan als Kinder- und Jugendpsychotherapeut aus.

Die LPK Baden-Württemberg (BW) zweifelt allerdings an der Echtheit der Urkunden. Stutzig macht die Behörde außerdem, dass Peter F. zwar den Titel „Dr. med.“ führt, aber keine Urkunde für ein Medizinstudium vorlegen kann. Auch das LPK in Rheinland Pfalz ermittelt deswegen und stellt Strafanzeige. Das Verfahren wird mit einem Strafbefehl über 80 Tagessätze eingestellt. F. therapiert in Mannheim weiter.

Job als Rettungssanitäter

Vom Verfahrensausgang in Kenntnis gesetzt, leitet auch die LPK BW ein berufsrechtliches Verfahren ein, das jedoch eingestellt wird, als F. aus der Kammer austritt. Es folgt eine Strafanzeige. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Angeklagte keinen Abschluss besitzt und zu keiner Zeit studiert hat. F. schließt auf Anraten seines Anwalts die Praxis und kooperiert mit den Ermittlern. Vor Gericht zeigt er sich gestern geständig und reumütig: „Ich bin froh, dass diese Lüge jetzt endet.“

Inzwischen lebt F. in Berlin. Dort hat er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter abgeschlossen. Seit Februar ist er beim Deutschen Roten Kreuz fest angestellt. „Eine ehrenwerte Arbeit – die meiner Meinung nach viel zu schlecht bezahlt wird“, merkt der Richter an. Rund 1500 Euro netto verdient der 38-Jährige jetzt. Davon bezahlt er den Unterhalt für seine Tochter und stottert in kleinen Tranchen seine Schulden – etwa für die Praxis – und die bei der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Richter, Staatsanwalt und Verteidigter bescheinigen ihm eine „gute Sozialprognose“ – trotz der beträchtlichen Schadenshöhe. Positiv bewertet der Richter, dass F. „den Schaden wiedergutmachen“ möchte.

Wegen des zwischenzeitlichen Strafbefehls trat eine so genannte „Zäsur“ ein. Deshalb mussten die Vergehen vor und nach dem Strafbefehl getrennt betrachtet und mit zwei einzelnen Urteilen geahndet werden. Das erste Urteil umfasste eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, das zweite eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Beide wurden zur Bewährung ausgesetzt.

