Ein großer Mann ist er. In seinem pompösen Büro wirkt er sogar noch größer. Marco Müller (CDU), der Häuptling, der Chef, der Oberbürgermeister der Mannheimer Partnerstadt. Geboren ist er in Riesa. Studiert hat der Jurist in Heidelberg und Leipzig. „Mannheim kenne ich daher recht gut“, erzählt er. Seine Frau habe im Klinikum gearbeitet. Zwischenzeitlich lebte Müller in Chemnitz. 2009 kam er wieder in seine Heimatstadt. Ging in den Stadtrat. 2014 bewarb er sich für den Posten als Oberbürgermeister. „Ich bin mit Herzblut Riesaer“, sagt er. Die Stadt sei gewachsen, habe sich entwickelt.

In seinem blauen Anzug sitzt er auf der beigen Couch in seinem Büro. Trinkt Kaffee. Erzählt aus seinem Leben. „Ich weiß noch, wie die Stadt zur Wendezeit ausgesehen hat. Wir hatten nach der politischen Wende einen massiven Einbruch, viele persönliche Schicksale, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren.“ Seine grün-braunen Augen sind immer geradeaus gerichtet. Als falle es ihm schwer, Blickkontakt zu halten. „Es ist uns aber gelungen, Riesa als Industrie- und Wirtschaftsstandort wieder zu beleben.“ Dann zählt er auf: die Stahlindustrie. Das Nudelwerk. Das Reifenwerk. Die Ölherstellung. Die Seifenfabrik. Alles Unternehmen, die es bereits vor der Wende gab. „Es gab einen starken Umbruch, aber die Stadt hat trotzdem eine sehr gute Entwicklung gemacht“, erzählt der 43-Jährige.

Auch Anfeindungen erlebt

Riesa, mit seinen etwas mehr als 30 000 Einwohnern, ist eine kleine Stadt. Trotzdem arbeitet der Oberbürgermeister viel. Hat wenig Zeit nur für sich. Oder seine Familie. Und die Zeit, die er hat, die nutzt Marco Müller. „Wenn ich mal eine Mittagspause habe, dann genieße ich es, einfach mal nach Hause zu gehen, meine Frau und mein Kind zu sehen“, sagt er. Und da wird sein Blick schon strahlender. Die Augen größer. Die Mundwinkel nach oben geneigt. Auch, als er von der Elbe, den Elbwiesen, dem „tollen“ Stadtpark spricht. Da zeigt sich das Herzblut, das Müller anfangs erwähnt. Wenn er über seine Stadt spricht, dann lässt er andere spüren, was er für sie empfindet.

Es ist aber nicht alles blumig in Riesa. Das weiß auch Marco Müller. Das bekommt er zu spüren. Als Kommunalpolitiker ist auch er nicht von Anfeindungen und Drohungen gefeit. In ganz Deutschland sind solche Hassnachrichten momentan im Gespräch. Jüngst bei den Grünen-Politikern Cem Özdemir und Claudia Roth. Auch Müller wurde beleidigt und bedroht, erzählt er. Und stockt dabei ein wenig. „In so einer Kleinstadt ist man sehr nah am Menschen dran“, erklärt er. Man merke, dass vieles kritisch betrachtet wird. Denn die Bürger sehe er jeden Tag. Ob beim Bäcker, in der Gaststätte oder in seiner Freizeit an der Elbe.

Drohungen von rechts oder links, glaubt er, gehören heutzutage zum Job dazu. „Das muss man leider so sagen. Das ist ein Ausfluss aus der Radikalisierung der Gesellschaft.“ Die Beleidigungen kamen per Post, per Telefon, per E-Mail, über soziale Medien. „Übelste Sorte“, sagt er. Angst habe er keine. Tatsächlich angegriffen wurde er noch nicht. „Aber abends jemanden per E-Mail zu beleidigen – das fällt Menschen ja zunehmend leichter.“ Und wieder geht der Blick geradeaus. Er lehnt sich nach vorn, stützt sich auf seinen langen Oberschenkeln ab. Solche Anfeindungen, die treffen ihn, das sieht man. Das sagt er auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. „Aber man stumpft ein Stück weit ab.“ Er greift zu seinem Kaffee und trinkt einen Schluck.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019