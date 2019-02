Nach so manchen Zittern und Bangen steht es seit gestern Abend fest: Es regnet wieder kulinarische Sterne über der Quadratestadt. Zwei gehen an das Team des „Opus V“ samt seinem Chef Tristan Brandt, der für die gesamte Gastronomie bei „Engelhorn“ zuständig ist. Jeweils eine funkelnde Auszeichnung hat das Michelin-Team an Gregor Ruppenthal im „Marly“, an Norbert Dobler und sein Team im „Dobler’s“, an Dennis Maier im „Emma Wolf“ und das „Corange“ des Modehauses „Engelhorn“ mit seinem neuen Küchenchef Igor Yakushchenko vergeben. Und so freut sich Tristan Brandt zunächst mal darüber, dass die Leistung von ihm und seiner Mannschaft nicht nur seit 2014 vom Guide Michelin mit Sternen bedacht wurden, sondern seit 2016 sogar mit zwei. „Das ist immer wieder eine enorme Herausforderung und keineswegs selbstverständlich“, betont der 34-Jährige. Und was ihn ganz besonders überrascht hat: Die Bestätigung des Sterns für das „Corange“. Den hatte das Team 2017 erstmals unter Leitung von Dominik Markowitz erkämpft. Doch der verließ Ende des vergangenen Jahres das Unternehmen. „Und dass es unser neuer Küchenchef Igor Yakushenko in dieser kurzen Zeit geschafft hat, den Stern zu erkochen, ist schon echt klasse“, sagt Brandt.

Sprachlos vor Glück

Der „Neue“ ist jedenfalls seit der Verleihung gestern Abend in Berlin mehr als überglücklich. „Das kann man gar nicht in Worte fassen“, gesteht der 33-Jährige: „Ich bin nur noch mit einem Grinsen im Gesicht unterwegs.“ Zu seinen wichtigsten Karriere-Stationen als erster und zweiter Küchenchef zählen das Hotel Engel in Obertal im Schwarzwald, das Restaurant „Silberdistel“ im Sonnenalp Resort in Ofterschwang sowie das „Bergkristall“ in Oberstaufen.

Dominik Markowitz, sein Vorgänger im „Le Courange“, hat am 1. Januar zusammen mit seinem Kollegen Joachim Jaud die Doppelspitze in der Küche des „Wildberg“ im Lammershof in Birkenau übernommen. „Nach vier Jahren in Mannheim war es eine Chance, was Neues zu beginnen“, begründet der 31-Jährige den Wechsel. Nun hatte sein Nachfolger Yakushenko so sehr gebangt, ob er einen Stern erkämpfen kann.

Auch für einen alten Küchenhasen wie Norbert Dobler (kleines Bild oben) war die Nachricht von der erneuten Bestätigung seines Michelin-Prädikats „vor allem erst mal total beruhigend“. Seit 2001 wird die Leistung von ihm und seinem Team samt Serviceleiterin Gabriele Dobler mit einem Stern ausgezeichnet. „Es bestätigt unsere Philosophie“, sagt der 58-Jährige: „Wir haben immer gefeilt, denn man muss trotz aller Liebe zur klassischen Küche auch mit der Zeit gehen.“

Mit Herzblut kochen

Apropos Herzblut: Ohne „ Liebe zum Kochen für Gäste“ könne man diesen Beruf nicht ausüben, davon ist der „Monnemer Bub“ Dennis Maier (kleines Bild mitte) vom „Emma Wolf“ fest überzeugt. Sein Motto: „Nicht zu viel verrückte Sachen. Es muss immer so lecker sein, dass ich es am liebsten selbst jeden Tag essen will.“ Und die Auszeichnung? Die mache ihn und sein Team samt Personalleiterin und Lebensgefährtin Frederike Wegmann „einfach nur glücklich“. Da kann Gregor Ruppenthal (kleines Bild unten) vom „Marly“ nur zustimmen. „Es bestätigt eben, dass man es auch als kleine, inhabergeführte Gastronomie schaffen kann.“ Schließlich gesellen sich zu den Unternehmen von dem 47-Jährigen und seiner Lebensgefährtin Maia Valente auch das Bistrorestaurant „Comptoir 17“ und die Bar „Coté Comptoir“ in der Lameystraße.

