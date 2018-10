"Ich geh mit meiner Laterne"

"Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross das trug ihn fort geschwind", schallte es kräftig durch den Luisenpark. Beim Martinszug durch den herbstlich gefärbten Park waren selten zuvor so viele Familien unterwegs wie in diesem Jahr. Kinder zündeten ihre selbst gebastelten Laternen an - vielmehr drehten sie an der Batterie, so dass die kleinen Birnen

...