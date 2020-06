„Ich habe beschlossen, dass ich das nicht kriege“ Bewohnerin

Gabriele Arndt (70):

„Im Februar 2020 bin ich hier eingezogen. Der Schritt, mein Zuhause zu verlassen, war wirklich nicht leicht, aber es ging nicht mehr anders. Hier in Maria Frieden war dann alles wunderbar, im Speisesaal und im Garten hat man die Leute getroffen, es war schön, in Gesellschaft zu sein, und Besuch habe ich auch regelmäßig bekommen. Aber dann erkrankte ich erst am Norovirus, und darauf folgten die Einschränkungen durch Corona. Niemanden mehr empfangen zu dürfen und oft allein auf dem Zimmer sein zu müssen, war schon schwer. Ich habe versucht, mir die Zeit zu vertreiben. An meinem Computer kann ich Mails abfragen, und mein Sohn hat mir Spiele drauf geladen. Das war hilfreich. Angst vor Corona habe ich nicht. Ich habe beschlossen, dass ich das nicht kriege. Jetzt bin ich froh, dass meine Lieben endlich wieder kommen dürfen. Aber dass wir uns nicht umarmen dürfen, das finde ich richtig doof.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020