„Ich habe eine andere Sicht auf das Leben“

Sache des Körpergefühls

Hinter einem blauen Vorhang liegt Frank H., seine Frau hält seine Hand fest. Der Dialysepatient erzählt dem Assistenzarzt, dass ein unbekanntes Bakterium in seinem Körper gefunden worden sei. Er macht sich Sorgen. „Ich werde Ihnen Blutkulturen aus Ihrem Dialysezugang entnehmen und dann gucken wir weiter“, beruhigt ihn Jung. Eine Schwester macht ihn auf weitere Patienten aufmerksam: Mit Wespenstich und Schnupfen. „Das ist auch so eine Sache“, sagt Jung. „Teilweise haben die Leute tagelang Beschwerden, kommen aber am Wochenende hierher.“ Zum einen aus ganz praktischen Gründen: In der Notaufnahme wartet man nicht so lange, wie in einer Arztpraxis. „Außerdem ist es auch eine Sache des Körpergefühls“, erklärt er. „Viele bilden sich ein, etwas Ernsthaftes zu haben.“

Stunden vergehen. Der 34-Jährige behandelt den niedrigen Zuckergehalt eines Diabetikers, einen 93-Jährigen, mit einem riesigen Bluterguss am Auge, kümmert sich um Betten, auf der normalen Station und überwacht einen berauschten 16-Jährigen, der von seinem Papa abgeholt wird. Ob man als Arzt über den Tod anders nachdenkt? „Man lebt vor allen Dingen bewusster und schätzt seine Gesundheit vielmehr“, erklärt Jung, „Ich habe oft erlebt, wie jemand gestorben ist. Vermutlich habe ich deshalb eine andere Sicht auf das Leben.“

Um vier Uhr geht ein Patient gegen ärztlichen Rat nach Hause – ohne sich abzumelden. Eine Stunde später steht ein junger Mann in der ZNA, der sich in einen mitgebrachten Eimer übergibt. Jung wirft einen Blick in seinen Rachen. „Dein Zäpfchen ist so angeschwollen, dass es auf deine Zunge drückt.“ Ein Fall für den HNO-Arzt. Seine letzte Patientin behandelt Jung gegen 7.20 Uhr

Klingelnde Telefone

Nur das Stöhnen einiger Patienten, hört man in dieser Nacht. Ab und zu auch das laute Piepen der Überwachungsgeräte und das Klingeln der Telefone. Sonst ist es sehr still in der Notaufnahme. „Spektakulär war es jetzt nicht, aber es sind viele kleine Dinge reingekommen. Das ist oft so“, sagt Jung lachend. 18 Patienten hat er behandelt. Nach zehn Stunden darf er nach Hause. Was er später machen möchte? Eine Facharztausbildung in der Nephrologie.

