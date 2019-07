„Ich habe mehrfach laut Nein gesagt, wollte aber keinen Ärger“

Das mulmige Gefühl hatte sich schon an der Haltestelle breitgemacht: Als die junge Frau um 23 Uhr abends an der Kunsthalle auf die Straßenbahn wartet, löst sich plötzlich ein Mann aus einer Gruppe und spricht sie mal in gebrochenem Deutsch, mal auf Französisch an. „Ich wollte nicht unhöflich sein und habe kurz geantwortet, mich aber dann weggedreht“, erinnert sich die 31-jährige Nina Nagold (Name geändert).

Beim Einsteigen in die Straßenbahn folgt ihr der Mann und setzt sich gegenüber, fragt immer wieder nach ihrer Nummer, hält ihr sein Telefon unter die Nase. Jetzt bekommt es die Mannheimerin mit der Angst zu tun. Sie versucht erfolglos, ihren Freund anzurufen, ihr Blick wandert hilfesuchend zu den anderen Fahrgästen, die stumm das Geschehen beobachten. „Ich habe mehrfach laut ,Nein’ gesagt, wollte ihn aber nicht verärgern, schließlich waren seine Freunde miteingestiegen“, erinnert sich Nagold heute.

Obwohl die Straßenbahn an diesem Wochentag voll ist, eilt ihr kein Fahrgast zu Hilfe. „Ich stand mir selbst im Weg, habe mich nicht getraut, jemanden um Hilfe zu bitten oder die Polizei zu rufen“, ärgert sich Nagold im Nachhinein. Am Ende steigt der Mann aus, die 31-Jährige ist erleichtert. Obwohl sich der Vorfall vor einigen Monaten ereignet hat, ähnelt die Geschichte einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 1 Uhr am Mannheimer Paradeplatz zugetragen hat: Dort wird eine 28-Jährige schon an der Haltestelle von einem Jugendlichen sexuell belästigt. Beim Einsteigen folgt der Jugendliche mit seinen Freunden, die laut Polizei „orientalisch aussahen“, der Frau und wiederholt seine Annäherungsversuche.

Hilfe von Fahrgast

Als dann ein 48-jährigen Fahrgast versucht, der Frau zu helfen, eskaliert die Situation: Der Jugendliche berührt das Knie der Frau, die laut aufschreit. Es folgt ein Streit, bei dem die jungen Männer auf den Fahrgast einschlagen. Am Hauptbahnhof steigen die Jugendlichen aus, nicht ohne die Frau dabei zu beleidigen und nach ihr zu treten. Der Helfer erleidet eine Platzwunde, die Frau bleibt unverletzt und verständigt die Polizei. Obwohl der Fall aufschreckt, gibt die Polizei Entwarnung: „Das ist außergewöhnlich und passiert nicht oft“, erklärt Polizeisprecher Christoph Kunkel. Man werte zurzeit die Videoaufnahmen am Paradeplatz aus, um die Täter zu fassen, so Kunkel. Sowohl die Frau als auch ihr Helfer hätten richtig reagiert, findet der Polizist (wir berichteten).

„Wir raten zwar allen, sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Trotzdem war es richtig, der Frau beizustehen, das ist Zivilcourage“, findet Kunkel und betont: „Solche Übergriffe gibt es nicht nur in Mannheim.“ Ein Blick auf die Kriminalstatistik aus dem Vorjahr zeigt: Insgesamt hat es in der gesamten Metropolregion 177 Delikte von sexueller Belästigung gegeben, ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2017. Die Hälfte der sogenannten Grapscher sind laut Polizei keine Deutsche, 50 Prozent davon sind wiederum Asylbewerber. In Mannheim hat sich die Zahl der Sexualdelikte 2018 nahezu verdoppelt. Dazu zählen neben sexueller Nötigung und Missbrauch auch sexuelle Belästigung. Allerdings liegt die Ursache auch in der Verschärfung des Sexualstrafrechts und die Neuaufnahme von Straftatbeständen. Seitdem ist Anfassen verboten. Auch die höhere Bereitschaft von Frauen, solche Übergriffe anzuzeigen, ist mit Grund des Anstiegs.

Wie oft solche Übergriffe in Mannheimer Straßenbahnen vorkommen, dazu gibt es bei der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) keine Zahlen. Mit Sicherheitspersonal, das am Wochenende die Bahnen kontrolliert, will die RNV solchen Vorfällen vorbeugen. „Unsere Fahrer sind angehalten, sich nicht in Gefahr zu begeben und die Polizei zu rufen“, erklärt ein Sprecher. Der Fahrer, der Dienstagnacht gearbeitet hatte, soll den Aufruhr, der sich im hinteren Teil der fast leeren Bahn abgespielt hat, zwar mitbekommen haben. Aber erst am Hauptbahnhof habe er die Gelegenheit gehabt, anzuhalten und nachzusehen – da waren die Jugendlichen längst ausgestiegen.

Was machen solche Vorfälle mit den Betroffenen? „Ich meide jetzt solche Gruppen, fahre nicht mehr im Dunkeln“, sagt Nina Nagold. Sie ist noch immer schockiert darüber, dass der Mann ihr „Nein“ nicht akzeptiert hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019