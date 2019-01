„Ich habe mich so gefreut“

„Ich habe mich so darüber gefreut, ich kann das immer noch nicht glauben“, erzählt die stolze Gewinnerin des Hauptpreises, Kerstin Höfer. Sie darf sich über einen Gutschein für eine Reise ins Legoland Billund (Dänemark) freuen. Die Familie plant, den Gutschein in den Sommerferien einzulösen.

Reisepläne geschmiedet

Insgesamt werden drei Preise an die freudestahlenden Gewinner des Fred Fuchs Familiengewinnspiels überreicht. Ausgeschrieben wurden diese vom Mannheimer Morgen zusammen mit dem „Südhessen Morgen“, der „Schwetzinger Zeitung“ und dem „Bergsträßer Anzeiger“. Schon vor der offiziellen Übergabe tauschen sich Kerstin Höfer, Petra Kolpe, ihr Sohn Mirco und Christian Wagner über ihre Preise aus.

Sie alle hatten im Laufe des Jahres 2018 an dem Gewinnspiel teilgenommen. „Ich war so aufgeregt, als ich auf der Arbeit angerufen wurde“, freut sich Petra Kolpe, die Zweitplatzierte, immer noch über den Gutschein für ein Familienwochenende in den „Tropical Islands“ in Krausnick bei Berlin. Gemeinsam mit ihrem Sohn Mirco werden schon Pläne geschmiedet, wann die Reise denn angetreten werden soll.

Christian Wagner hat fünf Jahreskarten für den Holiday Park ergattert. „Wir machen zum ersten Mal bei so etwas mit und dann gewinnen wir gleich. Das ist schon echt ein Zufall“, zeigt er sich überrascht. bl

