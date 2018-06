„Ich hatte Panik, dass er ihn mir ganz wegnimmt“

Anzeige

Wir treffen Sabine W. in einem Mannheimer Café. Den Namen hat die Redaktion geändert, denn die Frau möchte ihre Geschichte nur erzählen, wenn sie anonym bleibt. „Ich gehe an die Öffentlichkeit, um anderen Mut zu machen, um Alleinerziehenden zu sagen: Ihr schafft das!“, betont sie. Sie selbst hatte oft Zweifel. Essstörungen. Schlafprobleme. Angstzustände. „Aber am Schlimmsten war die ständige Panik, dass er mir den Kleinen ganz wegnimmt.“

Sabine W. und ihr mittlerweile geschiedener Mann lernen sich 2013 kennen. Sie ist 17, er Anfang 20. Alles scheint perfekt. Auch als sich ein Jahr später ungeplant Nachwuchs ankündigt. Das Paar heiratet, zieht zu den Schwiegereltern ins Haus, richtete sich mit viel Liebe die Wohnung ein. Hochschwanger besteht Sabine W. ihre Abschlussprüfung, dann kommt ihr Sohn auf die Welt.

Vorstellungen klaffen auseinander

„Wir waren glücklich“, sagt sie rückblickend: „Ich hatte volles Vertrauen in meine Schwiegermutter, wusste, dass es meinem Kind gut bei ihr geht.“ Acht Wochen nach der Geburt arbeitet sie deshalb wieder, erst Teilzeit, dann Vollzeit. Doch irgendwann kracht es. Die Vorstellungen vom Familienidyll klaffen auseinander. Es gibt häufiger Streit. „Bald haben wir nur noch nebeneinander hergelebt“, sagt Sabine W. 30 Kilo nahm sie in der Schwangerschaft zu, hungert sich jetzt alles wieder runter. Bald fühlt sie sich wieder wohl in ihrer Haut, aber nicht mehr bei ihrem Mann. Die verbalen Auseinandersetzungen eskalieren nun regelmäßig. Bis zu dem Tag, als sie von ihm aufgefordert wird, zu verschwinden – und zwar ohne Kind. „Bis heute weiß ich nicht, warum ich den Kleinen dort gelassen hab“ – während sie erzählt, stützt sie den Kopf auf ihre Hände: „Wie konnte ich nur so naiv sein?“, murmelt sie.

Die junge Frau zieht in eine eigene Wohnung, macht Schulden, um Möbel zu kaufen. Drei Mal in der Woche holt sie ihren Sohn ab, nie darf er über Nacht bleiben. Sabine W. arbeitet wieder Teilzeit – „wie hätte ich sonst mein Kind sehen können?“. Auf die Idee, gerichtlich einzufordern, dass sie ihren Sohn häufiger und nachts bei sich haben darf, kommt sie nicht – „ich hatte Angst, dass noch mehr passiert.“ Gesundheitlich geht sie fast zugrunde, bis sie durch einen neuen Partner wieder an Rückhalt gewinnt: „Plötzlich ist mir klargeworden: Die Regeln darf nicht nur mein Ex aufstellen.“ Nach einem Gespräch beim Jugendamt sucht sie sich einen Anwalt, fordert das alleinige Sorgerecht ein. Ihr Ex-Mann tut es ihr gleich. „Dann herrschte Krieg“, sagt sie.

Manchmal habe sie sich ganz stark gefühlt in dieser Zeit, berichtet die attraktive Frau, „wie eine Löwenmutter, die niemand aufhalten kann“. Aber besonders dann, wenn sie ihren Sohn zurückbringt, ihn der Schwiegermutter in den Arm drückt, weil sie zu dem Ex keinen Kontakt mehr hat, „ fühlte ich mich schwach, voller Sehnsucht nach meinem Kind“. Das Paar landet vor Gericht. Nicht der Vater und auch nicht Sabine W., sondern ein Verfahrensbeistand vertritt nun die Interessen des Sohnes und schlägt ein gemeinsames Sorgerecht vor. Im Gerichtssaal wird vereinbart, dass die Eltern gemeinsam eine Beratung besuchen. „Wir hatten ewig kein Wort gewechselt“, erzählt W.: „Ich dachte damals: Das funktioniert sowieso nicht.“

Gemeinsam zur Beratung

Aber keiner wollte ein zweites Verfahren, ist sie sich sicher: „Deshalb rissen wir uns zusammen.“ In dieser Zeit habe sie viel gelernt, sagt sie: „Jetzt kann ich klar sagen, was ich will. Sachlich. Ohne, dass ich zu emotional werde.“ Wöchentlich einen Werktag und jedes zweite Wochenende verbringt sie nun mit ihrem Sohn. Alles ist in einem Gerichtsbeschluss festgelegt, auch die Urlaube – und dass der Kleine beim Vater wohnen bleibt. „Ich bin nicht mit allem einverstanden“, betont W., „aber ich bin froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ohne die Hilfe durch den Elternkonsens hätten wir das nicht hingekriegt.“

Den Kleinen bringt sie mittlerweile direkt zu ihrem Ex-Mann. „Wir reden wieder“, erzählt sie. Besonders stolz sei sie aber auf ihren Sohn: „Er macht alles prima mit und er ist fröhlich, total intelligent. Und das macht mich überglücklich.“

