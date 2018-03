Anzeige

Kulturbeflissen setzen sich in diesen Tagen viele Zeitgenossen „mit Tränen nieder“ und lassen sich durch die zu Herzen gehenden Klänge der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach verzaubern – in Mannheim auch gerne mittels des Parsifal von Richard Wagner. Andere dürften nicht so recht wissen, was man am Karfreitag, der nominell zu den „stillen Tagen“ gehört, anfangen könnte; Restbestände eines christlichen schlechten Gewissens lassen es wenig angemessen erscheinen, rauschende Feste zu feiern. Und mit Ausschlafen kann man auch nicht den ganzen Tag zubringen, die Fischrestaurants schließen auch irgendwann.

Leidensgeschichte Jesu

Der Karfreitag ist der sperrigste christliche Feiertag – um seine christliche Zukunft ist es nicht gut bestellt. Auch der frühlingsgeschwängerte Osterhase ist kein vollwertiger Ersatz für den Gekreuzigten. Stellen wir also die ins Zentrum zielende Gretchenfrage: Nun sag’, wie hast du’s mit dem Kreuz? Am besten fangen wir mit der erwähnten Matthäuspassion an, bekanntlich eine oratorische Vertonung der Leidensgeschichte Jesu, bei der die eigentliche Erzählung von betrachtenden Arien und Chorälen begleitet ist. So betörend die Musik ist, so schwer tue ich mich mit der beigefügten Interpretation der Kreuzigung Jesu. Beispiel gefällig? Bitteschön: „Ich, ich hab’ es verschuldet, was du getragen hast.“ Diese Zeile aus dem Passionschoral „O Haupt voll Blut und Wunden“ dürfte landauf landab am Karfreitag in den Gottesdiensten gesungen werden. Realisieren die Singenden, in was sie da eigentlich vollmundig einstimmen? Ich würde gern Kirchenmäuschen spielen, um herauszufinden, wie Predigerinnen und Prediger damit umgehen. Um was geht es?

Unendliche Wiedergutmachung

Hinter diesen und vielen anderen Aussagen verbirgt sich die Annahme, Jesus habe durch sein Todesurteil mein von Gott verhängtes Todesurteil aufgewogen – gesühnt, wie man sagt. Mein Todesurteil – ja: Der mittelalterliche Theologe Anselm von Canterbury verfiel auf die Idee, der erste Mensch habe durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber – Sünde, wie man sagt– Gott unendlich beleidigt und dadurch gerechterweise den Tod verdient. Gott, der beleidigte – unendlich angefressen, wie man es nennen könnte – verlangt eine unendliche Wiedergutmachung. Das verdiente menschliche Todesurteil reicht Gott nicht, weswegen es einen Tod braucht, der des beleidigten Gottes würdig wäre. Und voilà: Jesus – ganz Gott und ganz Mensch, wie man sagt – zahlt diesen unendlichen Preis.