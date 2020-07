Das Landgericht im Mannheimer Innenstadt-Quadrat A 1. © Michael Ruffler

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess wegen eines Überfalls auf einen Schrotthändler (wir berichteten gestern) sagten zwei Zeugen vor dem Landgericht aus, von denen einer vom Vorsitzenden Richter Michael Pfau nur mit Mühen zu einer Aussage bewegt werden konnte. Der angeklagte Willem K. machte sich wieder viele Notizen – ihm wird schwerer Raub und räuberische Erpressung vorgeworfen: Zusammen mit anderen soll der Niederländer am 15. Februar 2019 einen Schrotthändler in der Dortmunder Straße überfallen haben. Die Täter, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, kamen mit zwei 40-Tonnern aus den Niederlanden angefahren, um wertvolles Altmetall und Geld zu stehlen. Die Insassen konnten mit einem Sportwagen flüchten, die Lkw-Fahrer und ein Fahrer eines Kleintransporters wurden festgenommen.

Letzterer wurde bereits wegen der Tat verurteilt und sitzt deshalb in Haft. Gestern sagte er als Zeuge aus - wobei Gino O. zunächst unwillig war: Der 22-Jährige berief sich auf sein Aussageverweigerungsrecht nach Paragraf 55 der Strafprozessordnung. Demnach ist dies möglich, wenn für den Zeugen die Gefahr besteht, dass er selbst wegen einer Straftat verfolgt wird. Richter Pfau machte ihm klar, dass dieses Recht in diesem Fall nicht zutreffe und er zur Aussage verpflichtet sei – Ordnungsgeld, Ordnungshaft und Beugehaft könnten mögliche Folgen sein.

Im Falle des Zeugen wäre eine Verlängerung der Haft möglich. Schließlich willigte O. ein, auszusagen. Allerdings lautete fast jeder Satz „Ich kann mich nicht erinnern!“ In den Niederlanden habe er Schulden wegen Drogenkaufs gehabt. Jemand, den er angeblich nur beim Spitznamen kennt, habe ihn dann für die Sache in Deutschland angeworben. Auf die Frage, wie dieser Mann aussieht und wie alt er sei, hieß es von dem 22-Jährigen: „Groß, wie ein normaler Holländer. Älter als ich.“ Die Staatsanwältin hakte nach, Gino O. beschrieb den Mann schließlich als „blond und mit Bart“. Richter Pfau hielt ihm vor, dass er bei einer früheren Aussage bei der Polizei als Haarfarbe „dunkel-schwarz“ genannt habe.

Laut Gino O. habe er damals Beschreibungen von Mittätern erfunden, nun würde er die Wahrheit sagen. Details habe er zu der Tat nicht gewusst, erst auf dem Weg nach Mannheim in einem Hotel ein wenig erfahren. Dort hatte er, so erklärt er auf Nachfrage, auch eine Sturmhaube und sogar ein Sprechfunkgerät erhalten.

Pfau hielt Gino O. vor, dass er in einem zwei Tage vor der Tat von den Justizbehörden abgehörten Gespräch von dem Plan erzählt habe, dabei wären auch „der Kleine“ und „Brille“. In dem Gespräch sei von der Tour mit den 40-Tonnern die Rede gewesen und einem 70-Jährigen Schrotthändler, der einen Safe habe und der gefesselt werden sollte. Auch das weckte bei Gino O. keine Erinnerungen – Drogenkonsum und die fast 1,5 Jahre Abstand zur Tat seien der Grund.

Als weiterer Zeuge sagte einer der Lkw-Fahrer aus: Den Auftrag habe er über einen Freund erhalten, Details wie Datum und Ziel per SMS bekommen. Als Lohn sollte es einen Euro pro gefahrenen Kilometer geben. Dies sei, so der Zeuge, in der Branche üblich. Zwei 40-Tonner samt Anhängern seien von ihrem Auftraggeber gemietet worden, mit dem Freund als zweiten Fahrer seien sie bereits rund eine Woche vor dem 15. Februar nach Mannheim in die Nähe des Schrotthändlers gefahren, aber plötzlich wieder ohne Ladung in die Niederlande beordert worden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020