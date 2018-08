Anzeige

Doch das Hobby ist nicht erst vor Kurzem entstanden. „Gebastelt habe ich schon immer – seit dem Kindergarten.“ Dort hat die gelernte Industriekauffrau mit der „Strickliesel“ ihre Leidenschaft entdeckt. Mittlerweile hat sie schon einiges ausprobiert.

„Ich lasse mich von allem inspirieren“, sagt sie. „Ich hatte eine Phase, in der ich aus buntem Papier Schmetterlinge in verschiedenen Größen ausgeschnitten, laminiert, wieder ausgeschnitten und dann übereinander geklebt habe. Diese hängen jetzt eingerahmt bei uns an der Wand.“ Inge Langwieler bastelt aber nicht nur mit Papier. Eine Zeit lang häkelte sie sehr viel. Sie nähte auch Taschen. „Aber alles per Hand. Ich mag Nähmaschinen nicht“, ergänzt sie. „Wenn Freunde und Besucher von den Sachen begeistert sind, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.“

Auch Ehemann Dieter Langwieler unterstützt die 67-Jährige bei den Hobbys. „Wenn sie damit beschäftigt ist, habe ich meine Ruhe“, sagt er – und beide fangen an zu lachen. „Nein, mir gefällt das wirklich gut. Ich als Techniker kann damit zwar nicht so viel anfangen, aber ich helfe dann, wenn was mit dem Computer nicht funktioniert oder wir Fotopapier nachbestellen müssen“, erzählt er. „Ich habe nicht die Geduld für Technik. Dafür sind wir ein tolles Team“, sagt Inge Langwieler glücklich. „Ja, schon seit fast 50 Jahren“, stimmt ihr Mann zu.

Die beiden haben auch schon zusammen an einem Hobby gearbeitet. Dieter Langwieler war mehr als 30 Jahre in dem damaligen Handballverein HSG Mannheim organisatorisch tätig. Zehn Jahre lang hat das Ehepaar sich um die Vereinszeitung gekümmert. Er schrieb über die Spiele und sie über alles drum herum, wie zum Beispiel die Fasnachtsfeiern.

Für die Grußkarten sucht die Rentnerin immer wieder neue Zitate. Zur besseren Übersicht hat Inge sogar eine Liste mit allen in alphabetischer Reihenfolge. „So habe ich immer etwas da. Wenn jemand vorbei kommt, darf er auch gerne ein paar mitnehmen. Falls es einen bestimmten Anlass gibt, für den Freunde Karten brauchen, mache ich auch welche auf Nachfrage“, erzählt die Bastlerin stolz.

