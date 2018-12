„Ich lese die Zeitung ab jetzt ganz anders“

„MM“-Chefredakteur Dirk Lübke lädt auch im Jahr 2018 wieder kritische Leser ein, um sie hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion schauen zu lassen. 14 Besucher an drei Terminen nehmen an den Konferenzen teil, stellen Fragen oder schimpfen auch einmal, wenn sie sich über etwas geärgert haben. Das Konzept kommt gut an: Die Leser freuen sich, den Redakteuren bei der journalistischen Arbeit einen langen Tag über die Schulter zu schauen.

Die Gäste erfahren, dass der Arbeitstag der Blattmacher gegen 8.30 Uhr beginnt – die Onliner sind schon seit 6.30 Uhr bei der Arbeit. Um 10.30 Uhr startet die erste Konferenz mit der Blattkritik. Dabei wird die aktuelle Zeitung – jeden Tag wechselnd von einem Redakteur – auf Positives und Negatives hin betrachtet.

Rege Beteiligung an Konferenz

Er gibt Anregungen, welches Thema noch Potenzial hat, für die kommende Ausgabe „weitergedreht“ zu werden. Leserin Bianca Beyer hat dazu im Juli ein Bündel Zeitungsausschnitte mitgebracht, die Rechtschreibfehler dokumentieren. Und Erika Matthes moniert, es würden immer wieder Fotos veröffentlicht, die Bundeskanzlerin Merkel in unvorteilhafter Weise zeigen würden. Manfred Meliset dagegen nervt im Juli das TV-Magazin „Prisma“: „Mehr Werbung geht nicht“, ärgert er sich. Die Gäste beteiligen sich rege an der anschließenden Planungskonferenz im Newsroom, der Nachrichtenzentrale dieser Zeitung. Hier besprechen die sogenannten Blattmacher – sie sind verantwortlich für Textauswahl und Gestaltung der Seiten – mit der Chefredaktion, welche Neuigkeiten in die Zeitung kommen. „Ein wahnsinniges Tempo, was sie dabei leisten“, findet Gerhard Kugler im September. Nachmittags heißt es für die kritischen Leser dann: Fragen stellen. Zeitungsredakteure und Verantwortliche für den Online-Auftritt dieser Zeitung stehen den Lesern als Ansprechpartner zur Verfügung, nehmen Kritik, aber auch Lob entgegen und erklären, warum welches Thema manchmal groß begleitet, ein anderes dafür aber klein gehalten wird. Leserin Barbara Kretschmer lobt: „Ich hätte nicht gedacht, dass Sie da so ins Detail gehen.“

Mehr große, weniger kleine Bilder

Zum Finale geht es zur Blattabnahme wieder in den Newsroom. Dort hängen ab 17 Uhr die noch nicht fertigen Seiten vom nächsten Tag als Ausdrucke an der Wand – und werden von Chefredaktion, Blattmachern und Gästen kritisch begutachtet und anschließend überarbeitet. Eva Baumann-Stauder hätte gerne mehr große und weniger kleine Bilder in der Zeitung, sagt sie im November. Auch die vielen Straßenumfragen stören sie. „Sie schielen zu sehr auf die Meinung der Leser. Die interessiert mich aber nicht.“ Die Antwort des Chefredakteurs: „Die Meinung des Lesers ist für uns sehr, sehr wichtig.“ Um 18.30 Uhr endet der Ausflug in die Redaktion. Manfred Meliset ist beeindruckt. „Ich lese die Zeitung ab jetzt ganz anders“, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018