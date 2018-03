„Ich möchte Maler werden“

Anzeige

George Hnedas Kunststudium wird hier nicht anerkannt. Noch nicht. Der 26-jährige Rumäne lebt seit zwei Jahren in Mannheim und lernt an der Abendakademie Deutsch. Studiert hat er in Spanien. „Ich möchte hier in Deutschland meinen Master machen“, sagt er. Kinga-Anetta Trufan steht ihm bei, und zwar bei allem, was zur Bewältigung der nötigen Aufgaben gehört. Sie stammt selbst aus Rumänien und ist erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen. Heute arbeitet sie bei dem Projekt „Perspektiven und Arbeit in der Metropolregion – kurz PAM – und unterstützt Menschen wie Hneda. Sie weiß, wie schwer es ist, sich mit sämtlichen Ämtern zu befassen, Arbeit zu finden und sich durch die Bürokratie zu kämpfen.

Der akademische Grad des 26-Jährigen wird aber erst anerkannt, wenn sein Sprachniveau bei C1 liegt – nach europäischem Referenzrahmen. Übersetzt heißt das, Hneda muss anspruchsvolle Texte verstehen und auch tiefere Bedeutungen erfassen sowie spontan und fließend sprechen können, ohne erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sozusagen eine Stufe vor Muttersprachniveau. Dazu verlangt das Jobcenter, dass er einen Sprachkurs besucht. Das hat er auch getan, nur war ihm dieser nicht anspruchsvoll genug. Um in einem Intensivkurs schneller lernen zu können, musste Hneda erst einen Antrag stellen – das Jobcenter musste einwilligen. Eine schwierige Aufgabe, selbst für Muttersprachler. Trufan half ihm.

Das Projekt PAM Das 2015 ins Leben gerufene Projekt „Perspektiven und Arbeit in der Metropolregion“ (PAM) wird getragen vom Internationalen Bund und dem Verein Biotopia. Von bis jetzt 120 Teilnehmern konnten bereits 25 Prozent vermittelt werden. Zum Vergleich: Bei ähnlichen Projekten in Deutschland liegt die Quote im Schnitt bei fünf Prozent. Bisher wird die Methodik von PAM noch erprobt. Das heißt, es ist zeitlich begrenzt. Bis 2019 entscheidet sich, ob das Projekt weitergeführt wird. Es wird in Teilprojekte unterschieden. Je nach Bedarf werden EU-Zuwanderer oder deutsche Langzeitarbeitslose gefördert. jor

Individuelle Begleitung

PAM ist ein gemeinsames Projekt des Vereins Biotopia und des Internationalen Bunds (IB). Es richtet sich an junge langzeitarbeitslose Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, die nach Bedarf individuell begleitet, qualifiziert und dabei unterstützt werden, eine passende Ausbildung oder Arbeit zu finden. Die beiden federführenden Einrichtungen arbeiten dabei eng mit den Jobcentern aus Mannheim und Heidelberg zusammen. Gefördert wird PAM vom Bundesministerium für Arbeit und den Europäischen Sozialfonds.