Der erst unaufhaltsame Aufstieg und dann rasante Fall von Martin Schulz und mit ihm seiner ganzen Partei, darüber wollten wir mit den gleichen Menschen noch einmal reden. Darum sind wir jetzt wieder da, im Siedlerheim auf der Schönau. Es sind deutlich mehr SPD-Mitglieder gekommen als im Vorjahr, die Vorstandswahl steht an.

Hoffnung? Danach klingt das kaum

Ursula Höß winkt gleich ab. „Ich sag’ heute besser nichts“, ruft sie, später redet sie dann doch. „Die Stimmung ist nicht schlecht, wir haben halt nochmal etwas überlegt“, so fasst ihr Mann Dieter Höß die vergangenen Monate in der SPD zusammen. Gerade habe er sich aber die Regierungserklärung der neuen Groko angesehen und findet, „dass wir da doch einiges geleistet haben“. Gute Stimmung also?

„Nun, das Wahlergebnis war schon ernüchternd“, sagt Wolfgang Bielmeier. Den früheren Chef der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft frustriert, dass das Ergebnis in keinem Verhältnis zu dem stehe, „was wir geleistet haben“. Kopfnicken rund um den Tisch, der immer voller wird. Gleich beginnt die Sitzung des Ortsverbands. Jemand kommt in den Raum, klopft zur Begrüßung auf den Tisch, es wird gewitzelt, als die Bedienung reinkommt, wird Apfelschorle bestellt.

„Ich fürchte, dass das so weitergeht“, sagt dann Berivan Ok. Und sie erklärt, was sie meint, nämlich dass die SPD zwar weiter gute Arbeit mache, aber dafür keine Wählerstimmen bekomme. Darum war Ok auch gegen eine neue große Koalition. Nach Hoffnung klingt das nicht. Das Gespräch nimmt an Fahrt auf rund um den Tisch, viele reden, „natürlich verfolgt uns das Thema große Koalition“, fasst schließlich Andrea Safferling, die Ortsvereinsvorsitzende, zusammen. Auch sie war gegen die Groko, jetzt aber hat sie die Hoffnung, dass künftig mehr auf die Genossen vor Ort gehört werde. Denn im Gegensatz zur SPD in Bund und Land sei die doch vielerorts erfolgreich. Naja, einer ruft rein, so weit sei es in Mannheim mit der SPD doch auch nicht mehr her.

Viele Fragen derzeit bei den Sozialdemokraten, dazu viele Stimmen, viele Meinungen. Was es gerade eher nicht gibt, das ist die gemeinsame Idee oder das Gesicht, auf das sich alle einigen können. Und was ist mit Martin Schulz? „Ich habe noch das gleiche Bild von ihm, aber er hat halt Fehler gemacht“, sagt jemand. Schlecht beraten sei er gewesen. Er habe sich unnötig kleingemacht, ergänzt jemand anderes, und außerdem seien auch die Medien schuld: Immer nur das Schlechte werde geschildert, nie die guten Nachrichten. Und überhaupt, den „Schwarzen“ werde viel mehr Raum eingeräumt, auch hier in Mannheim. „Die SPD ist nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wird“, findet Safferling. Später, vor ihrer Wiederwahl zur Ortsvereinsvorsitzenden, sagt sie Dinge, die früher wohl jeden Genossen hätten ungläubig staunen lassen. Dass die SPD den Menschen wieder eine emotionale Heimat geben müsse. Dass die SPD auf der Schönau wieder stärkste Kraft werden müsse. Dass sie es „wieder“ werden soll, das erinnert alle im Raum daran, dass sie es eben nicht mehr ist.

Zweifel an Nahles

Dabei tue das verdammt weh, wenn man im Bekanntenkreis immer wieder zu hören bekomme, „was wollt ihr den mit euren 17 Prozent in den Umfragen“, das hatte Dieter Höß vor Beginn der Sitzung gesagt. Und auch seine Frau brach ihr Schweigen schließlich: „Ich bin gegen die Nahles.“ Die designierte neue Vorsitzende habe sich immer so gedreht, sie erscheine ihr immer, als ob sie eine Rolle spielen würde. Ursula Höß sagt: „Ich bin heute immer noch für den Schulz.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018