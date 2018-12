„Ich verzweifle, wenn ich nichts mache“

Sobald man zur Wohnungstür hereinkommt, fällt der Blick auf die Bank, auf der Manfred Syrer eine Auswahl seiner vielen Holzfiguren präsentiert. Die Motive sind ganz unterschiedlich: Eine Krippe im modernen Stil steht neben verschiedenen Brettchen für Brot, Tierfiguren, Holzschalen und Spielzeugen.

Vor mehr als zehn Jahren hat der 78-jährige Pensionär das Schnitzen in einer Ergotherapie kennengelernt. Es hat ihm in einer schweren Zeit geholfen, wieder Fuß zu fassen. Seither geht er immer ein Mal in der Woche in die Werkstatt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI), um dort weitere Holzfiguren zu schaffen. Was er dort nicht fertig bekommt, nimmt er zum Feinschliff mit zu sich nach Hause, nach Edingen-Neckarhausen.

Mit Erinnerungen verbunden

Syrer schnitzt die Holzfiguren für sich und seine Familie. Verkaufen möchte er sie nicht. „Die Arbeitszeit, die darin steckt, kann keiner bezahlen“, erklärt er. Zu viel bedeuten ihm die Stücke. Außerdem sind seine Arbeiten mit Erinnerungen verbunden. Syrer denkt beim Anschauen seiner Figuren an die Zeit, in der er sie gefertigt hat. Dann kommen ihm wieder Gedanken, die ihn damals, als er sie schuf, beschäftigten.

Auf dem weihnachtlich dekorierten Tisch steht ein noch nicht ganz fertiges Holz-Schachbrett, an dem er gerade arbeitet. Wie die meisten seiner Stücke ist es aus afrikanischem Abachiholz. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es so leicht und weich ist, wodurch es sich gut bearbeiten lässt. Syrer hat das Brett und die Figuren für das Schachspiel auf das Rohholz aufgezeichnet, sie ausgesägt, mit Schmiergelpapier bearbeitet und die dunklen Figuren gebeizt. Für eine Figur braucht er etwa zwei Stunden. Bei 32 Figuren auf einem Schachbrett wird der große Arbeitsaufwand deutlich, den Syrer in seine Werke steckt. Das lässt sich auch an vielen Details erkennen. Jede der Schachfiguren ist anders als die anderen, so wie es nur durch „echte“ Handarbeit möglich ist.

Schnitzen als Therapie

Seine Stücke haben einen verspielten Stil. Die Proportionen sind teilweise verzerrt und die Linien geschwungen. Die Ideen für seine Motive fallen dem ehemaligen Versicherungsangestellten spontan ein. „Die Ideen kommen einfach“, verdeutlicht er und zuckt mit den Schultern. Begonnen hat er seine Freizeitbeschäftigung im Jahr 2007. Im Rahmen seiner stationären Ergotherapie im ZI begann er, mit Holz zu arbeiten. Seitdem kann er nicht mehr aufhören. „Ich brauche es, ich verzweifle, wenn ich auf dem Sofa sitze und nichts mache“, erklärt er. Während der Arbeit ist er abgelenkt, vergisst Sorgen und Probleme und kann abschalten. Den anderen im ZI geht es ähnlich. Die Holzarbeit ist seine Therapie. „Es ist gut, dass es so etwas gibt“, erklärt er. „Wir unterhalten uns währenddessen über Gott und die Welt.“ Er ist einer derjenigen, die bereits am längsten dabei sind. „Manchmal helfe ich den anderen, die auch dort sind“.

Stolz präsentiert er die Arbeiten. Sein erstes Stück war ein Fisch. Damit fange jeder an. Ihm sei das Schnitzen des Fisches nicht schwergefallen. Doch hatte er durch die Arbeit mit seiner Jugendgruppe der evangelischen Trinitatiskirche bereits Erfahrung in der Verarbeitung von Holz. Damals stellten sie Geschenke für die Weihnachtszeit her. Im Sommer arbeitet Manfred Syrer gern draußen in seiner kleinen, improvisierten Werkstatt, die er im Winter in die Garage verlagert. „Ich schaue dann zu den Eichhörnchen, und sie schauen zurück“, erzählt er. Bereits als Kind ist er kreativ. Er überreichte seiner Mutter viele selbst gemachte Geschenke.

Neben dem Fertigen von Holzarbeiten malt Syrer auch Bilder. Sie finden sich zahlreich in der Wohnung. Die kreative Arbeit mit den Händen erfüllt den 78-Jährigen. Die Holzarbeit steht im Vordergrund. Sein Lieblingsstück ist eine Holzflamme, in die er eine Malachit-Kugel eingearbeitet hat. Die Arbeit mit Symbolcharakter ist ein Geschenk für seine Frau. „Jedes seiner Stücke ist ein Unikat“, findet Marie-Luise Syrer.

