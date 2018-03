„Ich war so eine Art Oberosterhase“

Anzeige

Blick 70 Jahre zurück: Umlandgemeinden schicken einen Zug mit gespendeten Lebensmitteln nach Mannheim – weil in der kriegszerstörten Quadratestadt noch viele Menschen hungern. Obendrein macht die Wohnungsnot vielen zu schaffen. Im Almenhof-Bunker richtet die Caritas Unterkünfte für obdachlose Jugendliche ein. Der schwierigen Lebenssituation zum Trotz bemühen sich Familien um Normalität. Damals, anno 1948, gehört der kleine Walter zu jenen Buben, die in einem Neckarstädter Kindergarten ein Osterhasenspiel aufführen – mit selbst gebastelten Langohren auf dem Kopf.

Unlängst ist Walter Sauer, inzwischen pensionierter Sprachwissenschaftler, auf Fotos gestoßen, die aus jener Zeit stammen, als er im evangelischen Gemeindehaus Eggenstraße (heute Paul-Gerhardt-Straße) die „Kinnerschul“ besucht und zur Erzieherin „Dande“ (will heißen „Tante“) gesagt hat. Bis zum Bau der architektonisch ungewöhnlichen Paul-Gerhardt-Kirche mit offenem Glockenturm sollte es zu diesem Zeitpunkt noch ein gutes Jahrzehnt dauern.

Schokolade gab es keine

An den Inhalt des kleinen Theaterstückes kann sich der in Mannheim aufgewachsene, später an der Universität Heidelberg lehrende und heute in Neckarsteinach lebende Walter Sauer nicht mehr so genau erinnern – nur daran: „Ich war in dem Hasen-Hofstaat so eine Art Oberosterhase.“ Was in den Körbchen lag, hat er vergessen – „jedenfalls keine Süßigkeiten aus Schokolade“. Der Mittsiebziger erzählt, wie er und seine Geschwister am Ostersonntag in einem kleinen gepachteten Herzogenried-Schrebergarten nach Gaben von Meister Lampe suchten.