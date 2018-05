„Ich war wie Mutter Theresa für sie“

Symbolbild © Proßwitz

In dem Strafprozess am Landgericht Mannheim gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande haben die Angeklagten Nurka M. und ihr Bruder Adis M. ausgesagt. Ihnen und drei weiteren Männern wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2016 und April 2017 gemeinsam mit bisher unbekannten Mittätern in wechselnder Zusammensetzung Einbrüche in der gesamten Region verübt und dabei Beute im Wert von 51

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1914 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018