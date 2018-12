„Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist“

Ein Joint in der Mittagspause, nach der Arbeit mit Tempo 110 über die Jungbuschbrücke, der Wagen gerät in einer Kurve auf die Gegenspuren – dann kracht es gewaltig: Fünf demolierte Autos, zwei Leicht- und zwei Schwerverletzte sind die Folge.

Der Unfall geschah am 16. Dezember 2017 – gestern wurde beim Amtsgericht darüber verhandelt und das Urteil verkündet: Fahrer Todor F. erhält zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung – er kam laut Richter nur „haarscharf“ an einer Gefängnisstrafe vorbei. Die Staatsanwältin hatte eine Freiheitsstrafe von knapp drei Jahren gefordert. Weiter verkündete der Richter, dass der 24-Jährige 150 Sozialstunden leisten und 10 000 Euro bezahlen muss.

Laut Richter war strafmildernd, dass F. sein Fehlverhalten gestand, keine Vorstrafen hatte, eine gute Sozialprognose besitzt, zur Wiedergutmachung bereit ist und der Familie der schwer verletzten jungen Frau einen Brief geschickt hatte, in dem er sich entschuldigte. Diese wird allerdings wegen schwerer Hirn- und Körperschäden ein Pflegefall bleiben. Ihre damals zweijährige Tochter hatte ein Schädel-Hirn-Trauma.

Joint in der Mittagspause

Todor F. hatte nach eigenen Angaben an dem verhängnisvollen Tag gegen 14.30 Uhr einen Joint geraucht. Cannabis hätte er zuvor nur an freien Tagen und etwa zwei mal im Monat konsumiert. Nicht bei der Arbeit, weil er an Maschinen tätig sei, doch am Unfalltag habe er lediglich putzen müssen. Diese Aussage hielt ihm der Richter vor: Wem klar sei, dass er nach Cannabiskonsum keine Maschinen bedienen kann, dem müsse erst recht klar sein, dass er kein Auto fahren darf.

Zwischen Konsum und Fahrt lagen rund fünf Stunden. Während sich Alkohol laut Gutachter linear abbaut, gibt es bei Cannabis eine Kurve, die steil abfällt. Zum Unfallzeitpunkt habe der Blutwert im Vergleich zum Zeitpunkt kurz nach dem Inhalieren nur noch im unteren Drittel gelegen. Allerdings wurden um 22.35 Uhr noch 1,6 Nanogramm der Cannabis-Droge THC im Blut gemessen. Der Grenzwert liegt bei 1,0, darüber ist Autofahren fahrlässig. Was der Gutachter betonte: „Das Rauschempfinden ist sehr individuell.“ Darauf zielte Rechtsanwalt Werner Moosbauer in seiner Verteidigung ab: Als sich sein Mandant abends hinters Steuer setzte, ging er davon aus, nicht mehr unter Drogen zu stehen.

Zwei Gutachter gehen davon aus, dass der Audi A5 bei trockener Fahrbahn und Tempo 110 aus der Kurve getragen wurde und mit rund 100 Sachen frontal mit dem Corsa kollidierte. Hinweise auf technische Mängel am Audi hatten die Ingenieure nicht gefunden. „Ich weiß nicht, was an diesem Tag mit mir passiert ist“, erklärte Todor F. Im Straßenverkehr ist er bisher nicht durch Delikte aufgefallen. Andererseits hatte er ausgesagt, normalerweise mit Tempo 70 über die Brücke zu fahren – 50 sind erlaubt. In seinem Schlusswort vor dem Urteil hatte er sich zu Familie und Freunden der zum Pflegefall gewordenen Frau gewandt und entschuldigt.

