„Ich will am Leben teilhaben“

In einem Gewerbegebiet? Die beiden Obdachlosen schütteln die Köpfe. Da können sie sich eine Anlaufstelle für Trinker so gar nicht vorstellen. Stadtverwaltung und Politik wollen eine solche Einrichtung, über einen Standort konnte man sich allerdings bislang noch nicht verständigen. In einem Leserbrief in dieser Zeitung hatte es kürzlich den Vorschlag gegeben, die Anlaufstelle statt im stark belebten Zentrum doch lieber in einem Bereich unterzubringen, „in dem weniger Menschen leben – wie zum Beispiel in einem Gewerbegebiet“. Das haben die beiden Obdachlosen – ein Mann und eine Frau – gelesen. Und um einen Besuch in der Redaktion gebeten, weil sie ihre Sicht erläutern wollten.

Eine Hilfseinrichtung im Gewerbegebiet – wie solle sie denn da hinkommen, fragt die Frau. Und der Mann sagt, er würde sich da irgendwie „abgeschoben“ fühlen. „Ich will schon auch am täglichen Leben in der Stadt teilhaben“, erklärt er. „Maximal 20 Minuten zu Fuß vom Paradeplatz entfernt, das wäre ideal für eine solche Einrichtung.“

Die Frau ist 45, der Mann 64. Ihre Namen wollen sie nicht in den Medien lesen, auch Bilder soll es keine geben – sie sind überzeugt davon, dass sie nicht ewig auf der Straße bleiben und irgendwann wieder in ein „normales“ Leben zurückkehren werden. Ihre Habseligkeiten haben sie dabei, er in einem großen Rollkoffer, sie in einem Trekkingrucksack. Trinker seien sie nicht, betonen beide. Er verzichte gänzlich auf Alkohol, erklärt der 64-Jährige. „Und ich trinke ein, zwei Bier am Tag“, sagt die 45-Jährige. „Vielleicht auch mal drei oder vier, aber ich bin keine Alkoholikerin.“

Wunsch nach „Rückzugsort“

Trotzdem fänden sie eine Anlaufstelle für Trinker prinzipiell nicht schlecht – auch deshalb, weil sich die beiden einen Ort wünschen, an dem sie sich gemeinsam mit ihren Bekannten aufhalten können, wenn die Caritas-Tagesstätte für Obdachlose in D 6 zur Mittagszeit schließt. „Es geht um sozialen Austausch, Kontakte, Erzählen“, sagt der Mann in der grauen Wollweste. Die Frau betont, sie wolle keinen Raum, in dem sich „Zugedröhnte“ befänden – sondern eher einen „Rückzugsort“.

Die Caritas-Mitarbeiterinnen Verena Schmidt und Theresa Strangfeld haben die Obdachlosen beim Redaktionsbesuch begleitet. Die beiden Sozialarbeiterinnen haben, so erzählen sie, die Erfahrung gemacht, dass es wichtig sei, genau zu erklären, was in einem „alkoholakzeptierenden Aufenthalts- und Betreuungsangebot für die Trinker- und Drogenszene“ – so die offizielle Bezeichnung – passieren soll. Sie müssten es den Bürgern und Politkern erklären, aber auch ihren eigenen „Klienten“, wie sie die Trinker und Drogenabhängigen nennen.

Die sollen in der Einrichtung mitgebrachten Alkohol trinken dürfen, aber auch Hilfe und Beratung bei der Bewältigung von Sucht und anderen Problemen wie Schulden oder Obdachlosigkeit bekommen. „Wir wollen keine Suffkneipe “, stellt Schmidt klar, „sondern eine Einrichtung, die wir gemeinsam mit den Klienten gestalten und in der wir ihnen auch Angebote machen können wie Malen, Fotografieren oder sogar Gärtnern.“

Das Leben auf der Straße sei bisweilen hart, erzählen die beiden Obdachlosen. Aber es gebe auch viele in der Stadt, die Menschen wie ihnen etwas zusteckten, sagt die 45-Jährige. Manche Restaurantbesitzer verteilten abends übriges Essen. Und an den Platz, an dem sie sich häufig aufhalte, komme jeden Donnerstag eine Frau und bringe eine warme Mahlzeit. Vor dreieinhalb Jahren habe sie ihre Wohnung verloren, erzählt die gelernte Krankenschwester von ihrem Weg auf die Straße. Sie sei depressiv gewesen und habe irgendwann einfach ihre Post nicht mehr aufgemacht. Hartz IV habe sie nicht beantragt, sie lebe von den Gaben anderer. Die Frau sagt aber auch, sie könne sich schon vorstellen, irgendwann wieder zu arbeiten.

Auch ihr Bekannter hat Zukunftspläne. Er lebt seit sechs Monaten auf der Straße, davor habe er lange in der Eventbranche gearbeitet, erzählt er. Durch „eigene Dummheit“ habe er seine Wohnung verloren, mehr möchte er nicht sagen. Hartz IV hat auch er nicht beantragt, „ich lasse mir nichts diktieren. Ich lebe von dem, was nette Leute und Freunde mir zustecken. Und nächstes Jahr kriege ich Rente, dann werde ich auch wieder eine Wohnung haben“.

