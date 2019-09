„Ich will endlich arbeiten“

Eigentlich könnte Jawad Qaderi sich freuen. Ab 1. Oktober hat er einen Ausbildungsplatz als Fitness-Kaufmann. Noch dazu in der Nähe von Limburg, wo seine Verlobte bereits wohnt. Der Asylbewerber aus Afghanistan hat lange auf diese Chance gewartet, doch der Traum droht zu platzen. Weil Jawad Qaderi in die Mühlen der Bürokratie geraten ist. Oder weil diese Bürokratie ganz einfach zu träge arbeitet?

Der 24-Jährige sitzt am Esstisch von Sophie Baillod-Schwarz in Feudenheim. Die beiden haben sich kennengelernt, als Qaderi 2015 in die Erstaufnahmestelle auf Spinelli kam und Baillod-Schwarz sich beim Feudenheimer Flüchtlingsforum engagierte. Sie brachte ihm Deutsch bei, half ihm, sich zurechtzufinden, und betreut ihn noch heute ehrenamtlich. Jetzt ist auch sie ratlos.

Vorschriften und Regeln entwirren

Jawad Qaderi hat vieles gemacht, was von Asylbewerbern erwartet wird: Er besuchte ein Jahr lang die Justus-von-Liebig-Schule, bewarb sich für verschiedene Ausbildungsstellen in unterschiedlichen Branchen in der Rhein-Neckar-Region, machte eine sogenannte B-Lizenz als Fitnesstrainer. Bei Mannheimer Fitnessstudios absolvierte er Praktika und arbeitete dort zur Probe. „Man war sehr zufrieden“, erzählt er. Eine Lehrstelle bekam er trotzdem lange nicht.

Dann klappte es doch: im mittelhessischen Hadamar. Dort soll er ab 1. Oktober den Beruf des Fitness-Kaufmanns erlernen. Ob das klappt, ist aber ungewiss: Der Afghane besitzt eine „Aufenthaltsgestattung zur Durchführung eines Asylverfahrens“ und dürfte damit arbeiten. Er wohnt allerdings inzwischen in einer Unterkunft in Kraichtal im Landkreis Karlsruhe. Deswegen kann er die Stelle nur antreten, wenn das Landratsamt Karlsruhe einen sogenannten Umverteilungsantrag stellt und die zuständige Ausländerbehörde in Limburg diesen bewilligt.

Die vielen Vorschriften und Regeln zu entwirren, war für den Geflüchteten und seine Betreuerin alles andere als einfach. Anfang August hat Qaderi den Ausbildungsvertrag bekommen. Zunächst habe man ihnen beim Landratsamt erklärt, der Flüchtling müsse zuerst eine Ausbildungsgenehmigung erhalten und könne dann einen Umverteilungsantrag stellen. Dann stellte sich heraus, dass es anders herum laufen muss. Am 5. September hatten Qaderi und Baillod-Schwarz endlich einen persönlichen Termin in Karlsruhe. Die Sachbearbeiterin erklärte ihnen, die Voraussetzungen für die Umverteilung würden vorliegen: Qaderi kann einen Ausbildungsvertrag vorweisen – genau wie die Erlaubnis, bei seiner Verlobten zu wohnen. Doch bis zum 1. Oktober schaffe man es nicht, den Antrag zu bearbeiten. „Dabei hat Jawad alles, was er bräuchte“, sagt Sophie Baillod-Schwarz. Alles scheitere nur an der Bürokratie. „Die sehen nicht die Menschen dahinter.“

Was sagt das Landratsamt zu dem Fall? Ein Anruf in Karlsruhe. Der zuständige Dezernent Knut Bühler erklärt: Es sei richtig, dass seine Behörde den Umverteilungsantrag stellen müsse – der Geflüchtete habe das am 5. September auch beantragt. Allerdings könne die Ausländerbehörde in Limburg es durchaus ablehnen, ihn aufzunehmen. Zudem handele es sich in diesem Fall nicht um eine qualifizierte Ausbildung, deshalb sei auch eine Anfrage bei der Arbeitsagentur nötig. Das alles nehme Zeit in Anspruch. Bühler bestätigt aber auch: Bisher sei der Antrag nicht bearbeitet worden. „Er ist einer von vielen. Wir haben derzeit einen enormen Rückstau.“

Die Zeit wird eng

Auf jeden Fall wird die Zeit mehr als eng: Die zukünftige Chefin von Jawad Qaderi will eigentlich bis Ende dieser Woche Klarheit, ob sie mit ihm rechnen kann. Sie muss die Dienstpläne aufstellen und ihren Auszubildenden an einer privaten Schule anmelden. Zur Zeit sieht es aber nicht so aus, dass er bis dahin die nötige Erlaubnis hat, in Limburg zu wohnen und zu arbeiten. „Ich mache mir viele Sorgen, ich kann nachts nicht schlafen“, sagt der 24-Jährige. Wenn er die Stelle zum 1. Oktober nicht antreten kann, hätte er kaum noch eine Chance auf eine andere Stelle in diesem Ausbildungsjahr. „Dann müsste ich ein Jahr warten, das wäre sehr viel für mich.“ Dabei sei er sehr motiviert, versichert er. „Ich habe schon viel Zeit verloren, ich will endlich arbeiten.“

