„Idealer Ort für erste Kontakte“

Auch an die Eltern der Schulabgänger richten sich zwei Veranstaltungen, in denen es darum geht, wie die Jugendlichen bei der Berufswahl am besten unterstützt und begleitet werden können. Harald Töltl von der Industrie- und Handelskammer (IHK): „Wenn der Arbeitgeber ein Bewerbungsgespräch führt, dann möchte er ja den Bewerber kennenlernen und nicht dessen Eltern.“ An die Lehrer richtet er die Bitte, nicht nur ihre Aufsichtspflicht zu erfüllen, sondern auch die Stände zu besuchen – und so einen Einblick in die neue Gestaltung der Arbeitswelt zu bekommen.

Neue Berufe im digitalen Bereich

Die hohe Zahl an Akademikern sieht Töltl kritisch. Ein Mangel bestehe hauptsächlich an beruflich Qualifizierten. Für viele Bewerber mit Bachelorabschluss sei deshalb der Berufseinstieg zunächst mit Ernüchterung verbunden, weil die erhofften Vorteile durch einen akademischen Abschluss ausblieben. Gleichzeitig biete die Digitalisierung aber auch neue Berufsfelder, in denen kognitive, soziale und personale Kompetenzen gefragt seien.

Am Stand des Regionalbüros für berufliche Fortbildung wird für Jugendliche und Erwachsene ein Bewerbungsmappen-Check angeboten. Das Büro richtet sich auch an Erwachsene, die sich beruflich umorientieren möchten, so Leiterin Marion Baader. Ziel der unabhängigen Beratung sei es, die eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Interessen zu erkennen und neue Perspektiven zu eröffnen.

