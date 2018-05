Ideen zum Nachmachen

Anzeige

Eine Geräuschkulisse, die durchdrungen ist von Kinderrufen, Gelächter, pfeifen und hin und wieder platzende Luftballons. Ein Tor aus genau diesen Ballons offenbart sich in den Kapuzinerplanken. Beim Überschreiten der Grenze ist es, als würde man in eine Parallelwelt eintauchen. Eine Welt, geschaffen für die Kleinen – das Kinderfest des Stadtmarketings Mannheim. Kuchen, Limonade, spielen, basteln, malen, toben. Alles gibt es, was das Kinderherz begehrt. Doch nicht nur der Nachwuchs kommt hier auf seine Kosten.

Im Kinder- und Jugendzirkus Paletti beispielsweise. Dort ist Amos – ein Junge aus dem britischen Manchester. Zusammen mit seinem Vater übt er das Jonglieren mit Reifen. Amos soll die Reifen, die gerade noch seine Arme umkreisten, auf Papas Arme befördern. Als es schief geht, lachen beide herzlich und versuchen es erneut. Auch bei der „Kinderstraßenbahn“ der RNV wirkt es, als könnten sich die Erwachsenen ebenso an der Aktivität erfreuen wie die Kleinen. Ein Ticket beim „Schaffner“ nehmen und das Abstempeln nicht vergessen – die Fahrt kann losgehen. Natürlich nur im Spiel. Die eigens gebaute Mini-Bahn fährt nämlich nicht wirklich über die Kapuzinerplanken. Und dennoch: Die Eltern, die sich zusammen mit ihren Kleinen in das Gefährt begeben, strahlen genauso, wie die quietschfidelen Pendler der Zukunft.

Blumenkränze wickeln

Ein süßlich-frischer Geruch umgibt einen weiteren Stand, der ein paar Meter neben der Straßenbahn steht. Zwei Tische, die übersäht sind mit den Farben Grün, Gelb, Rosa, Violett und Weiß. Kinder sitzen daran mit ihren Eltern. In ihren Händen halten sie Draht, Haarreife und Blumen. Unter ihnen ist die achtjährige Zoe. Aus Plankstadt ist sie zusammen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester hergekommen. Auch Mama Henryka Siegfried ist dabei. Begeistert und konzentriert wickeln beide den Draht um die abgeschnittenen Blumen und den Reif. Sie basteln einen schwedischen Kopfschmuck – einen Blumenkranz. Stolz zeigt Zoe, was sie mit ihrer Mutter gemacht hat. „Ich habe die Blumen selbst ausgesucht“, erzählt sie. „Und Mama hat mir beim Basteln geholfen.“ Ein Lächeln macht sich über Henryka Siegfrieds Gesicht breit. „Das ist so eine tolle Idee, das machen wir zu Hause auf jeden Fall noch einmal nach.“ Deshalb, so Siegfried, würden sie das Kinderfest so gerne besuchen. „Hier kann man sich viele Ideen abschauen.“ Mit einem Nicken und strahlenden Augen stimmt Zoe ihrer Mutter zu.