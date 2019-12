Igel bauen Quartier im Grünschnitt

Berge an Grünschnittabfällen türmen sich auf den Rasenflächen der Sigmund-Schott-Straße. Zwischendrin blitzen gelbe und blaue Plastiksäcke hervor. Zwei Mal im Jahr wird dort kostenlos Grünschnitt abgeholt. Schon Wochen vor dem eigentlichen Abholdatum, laden Bewohner des gesamten Wohngebiets ihre Tüten und Säcke, inklusive kaputten Gartentöpfen an den öffentlichen Plätzen ab, statt sie auf ihrem Grundstück zu lagern.

Zu den kleineren Übeln gehört wohl noch das unschöne Aussehen der Abfallberge. Oft richten Igel ihr Winterquartier in diesen Grünschnitthaufen ein, erklärt Anwohnerin Stefanie Anschütz. „Ich habe mich schon oft mit der Stadt und dem zuständigen Grünflächenamt in Verbindung gesetzt. Die meinen, man bräuchte größere Fahrzeuge, um das alles mitzunehmen. Die kommen aber nicht“, erzählt Anschütz.

Auf Anfrage erklärt Kevin Ittemann vom Umweltdezernat des Rathauses: „Wir weisen jedes Jahr darauf hin, dass Grünschnitt am Straßenrand gebündelt und nicht in Kunststoffsäcken bereitzustellen ist. Und dies erst frühestens am Vorabend der Abholung.“. Aber der Stadt seien die Hände gebunden: „Eine Verfolgung gestaltet sich als sehr schwierig, da die Verursacher nicht ermittelt werden können.“ Hier gelte es immer wieder an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger zu appellieren.

Stefanie Anschütz und ihre Nachbarin Christine Schröter kommen täglich an der betroffenen Fläche vorbei. „Da die Gärten mittlerweile penibel lehrgefegt sind, nisten sich viele Igel dort ein.“ berichtet Schröter. Bei der Abholung des Grünschnitts würden die Igel oftmals verletzt oder sogar getötet. Einige verirrte Igel wurden bereits von Anwohnern aufgenommen und versorgt.

Das Problem ist leider kein Einzelfall. Paul Hennze vom Naturschutzbund (NABU) erklärt: „Das beobachten wir in vielen Stadtteilen.“ Er bittet deshalb darum, Grünabfälle erst am Abend vor der Abholung rauszustellen und einige Ecken im Garten für Igel herzurichten.

Info: Tipps gibt es unter www.nabu.de und www.pro-igel.de

