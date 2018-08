Igel mit 600 000 Fans

Anzeige

Er ist ein echter Medienprofi, setzt sich perfekt in Szene und weiß offenbar haargenau, wie er seinen zahlreichen Fans ein quietschendes „O, wie !" entlocken kann. Der berühmteste Mannheimer Igel zieht seit 2015 auf der Internet-Kommunikationsplattform Instagram alle Blicke auf sich. Über 600 000 Fans hat er dort und macht damit Frauchen stolz und glücklich. Sie lebt in Mannheim, studiert in Ludwigshafen und kommt aus Wiesbaden – ihren treuen Begleiter kaufte sie bei einem Züchter, der die Rasse der Weißbauchigel speziell als Haustiere heranzieht – übrigens in den USA schon ganz lange ein Trend. Ob im Schneetreiben, am Meeresstrand oder in der Kuscheldecke – der Igel macht immer eine gute Figur. Für das Rätsel ist der Name des Medienstars gefragt, der, wie im Internet üblich, aus dem Englischen stammt. Ist ja klar: Einfach nur „Herr Stachelig" wäre doch wirklich viel zu easy.