IGMH: Lehrer infiziert, Klassen 8 bis 13 im Homeschooling

Mannheim.Weil sich nach mehreren Schülern und nun auch ein Lehrer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, können in der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) nun die Kursstufen 8 bis 13 nicht mehr vor Ort unterrichtet werden. Das hat Schulleiter Rainer Bade auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. „Weil nun auch ein Lehrer betroffen ist, haben wir zu wenige Kollegen, um alle Klassen zu unterrichten. Trotzdem sind wir froh, dass zumindest die Klassen 5 bis 7 weiterhin Präsenzunterricht erhalten“, erklärt Bade am Mittwochmorgen am Telefon, der ebenso im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt steht.

Die Fünft- bis Siebtklässler sollen zumindest bis Ende der Woche täglich von 8 bis 13 Uhr in der Schule unterrichtet werden, danach gehen sie nach Hause. Für die restlichen Jahrgänge stellt die IGMH auf Homeschooling um und greift dabei auf erprobte digitale Modelle zurück, die zu Beginn der Pandemie eingeführt wurden.

70 von 160 Lehrern fallen aus

Schon vergangene Woche waren einige Schüler positiv getestet worden. Mittlerweile fallen deshalb nun 70 von insgesamt 160 Lehrern aus, die sich vorsorglich in häuslicher Isolation befinden oder zur Risikogruppe gehören. Die infizierte Lehrkraft, so Bade, sei tatsächlich von der Corona-Warn-App gewarnt worden und hatte sich daraufhin testen lassen. Das Gesundheitsamt ermittelt nun, wer direkten Kontakt zum Lehrer gehabt hat, die betroffenen Kollegen müssen dann sofort in Quarantäne. „Wir haben zwar damit gerechnet, dass auch uns Corona treffen wird, aber nicht so. Deshalb haben wir im Vorfeld Notfallpläne ausgearbeitet “, gibt sich Schulleiter Bade hoffnungsvoll. Dass seine Gesamtschule schließen muss, davon geht er zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht aus.

Für den Donnerstag sollen nun in einer nahegelegenen Teststation alle Kontaktpersonen und mögliche Betroffene getestet werden. Sollte bei den Lehrkräften, die keinen direkten Kontakt zu ihrem Kollegen gehabt haben, der Test negative ausfällen, könnten einige davon am Montag schon wieder unterrichten, hofft Bade.

Weitere Fälle an staatlichen Mannheimer Schulen, laut Regierungspräsidium Karlsruhe (Stand 5.10.):

Realschule Feudenheim: Hier gibt es fünf positive Fälle, drei Lehrkräfte sowie drei Schulklassen und eine Technikgruppe befinden sich in Quarantäne oder vorsorglicher Isolation bis zum 8. Oktober.

Ludwig-Frank-Gymnasium: Zwei Corona-Fälle sind bekannt, aktuell befinden sich 16 Lehrer und Lehrerinnen in Quarantäne oder vorsorglicher Isolation, sowie die Schüler der Jahrgangsstufe II. und eine weitere Klasse. Die Quarantäne oder Isolation läuft bis zum 16. Oktober.

