„Ihre Impulse haben geholfen“

Im Klinikum-Hörsaal schaut die Medizinische Fakultät mit einem Vortrag über Gentechnik als „Herausforderung für Wissenschaft wie Gesellschaft“ in die Zukunft. Der Blick zurück gilt den Verdiensten des inzwischen pensionierten Ministerialrats Hartmut Schrade, der Mannheim stets als Standort für Hochschulmedizin unterstützt hat – auch in Krisen. Dafür erhält der 63-Jährige die „Hans-Martini-Medaille“.

Welch ein Weg von dem Erbsen zählenden Hobby-Genetiker Gregor Mendel bis zu der Gen-Schere mit dem zungenbrecherischen Namen CRISPR, der für „Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats“ steht und Abschnitte sich wiederholender DNA mit Erbinformationen meint!

Hans-Martini-Medaille Die Martini-Verdienstmedaille ist nicht nur nach dem ehemaligen Bürgermeister Hans Martini benannt, sie wurde ihm 2008 auch als Erstes überreicht.

Die Medizin-Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg ehrt damit das Engagement herausragender Persönlichkeiten.

Hartmut Schrade, der sich nach einem schweren Unfall 2007 wieder ins Berufsleben gekämpft hat, begleitete die Mannheimer Universitätsmedizin als Fach-Ministerialrat. wam

Folgenschwere erbliche Defekte

Jörg Hacker, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“, zeichnet eine atemberaubende Entwicklung nach und schildert das Potenzial eines Genverfahrens, das einer Computer-Korrektur gleich falsche Buchstaben löscht und durch richtige ersetzt. Was sich wie Science Fiction anhöre, so der habilitierte Biologe, sei bei Züchtungen von bakterienresistentem Reissorten oder virusgeschützten Schweinen längst Realität. Und die Medizin arbeite daran, bei folgenschweren erblichen Defekten – wie beim Muskelabbau „Duchenne“ oder bei der Stoffwechselkrankheit „Morbus Hunter“ – gesunde Gene einzuschleusen. Hacker erläutert nicht nur visionäre wie vielversprechende Korrekturmöglichkeiten. Er plädiert auch für eine ethische Diskussion. Als „Leopoldina“-Präsident lautet seine Botschaft: Verantwortungsvolle Forschung ja, „Eingriffe in Keimbahnen“ nein – was Experimente an entwicklungsfähigen Embryonen ausschließt. Hier gelte es, „einen internationalen Konsens“ zu finden.