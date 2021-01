Illegale Spielhalle in Käfertal entdeckt

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Samstagmittag eine illegale Spielhalle im Stadtteil Käfertal entdeckt. Das teilten die Beamten in einer Pressemitteilung mit. Beim Eintreffen der Polizei gegen 12.15 Uhr konnten aus dem Bürogebäude auf einem Anwesen in der Reichenbachstraße „laute Geräusche“ wahrgenommen werden, heißt es dort.

Als die Polizisten die Räumlichkeiten betraten, hätten mehrere Personen den Ort schnell verlassen. Im hinteren Bereich des Büros konnten laut Polizei zahlreiche Geldspielautomaten festgestellt werden, an denen noch insgesamt sechs Personen spielten. Keiner der Männer trug eine Mund-Nasen-Bedeckung, obwohl sie sich nah beieinander aufhielten. Bei einem der Männer handele es sich um den 42-jährigen Büroinhaber, der dort einen Reparaturbetrieb für Geldspielautomaten betreibe.

17 Spielautomaten sichergestellt

Insgesamt hatten die Ordnungshüter 17 Geldspielautomaten zur weiteren Auswertung sichergestellt. Die Automaten waren dem 42-Jährigen offenbar von deren Eigentümern vorübergehend zur Reparatur überlassen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 42-Jährige in seinem Büro bereits seit mehreren Tagen ohne Erlaubnis eine Spielhalle betrieben. Zudem besteht der Verdacht, dass er die fällige Vergnügungssteuer nicht abgeführt hat.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verstöße gegen die Abgabenordnung und das Abgabengesetz ermittelt.

Bußgeld und Strafanzeige

Weitere Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung sowie gegen das Landesglückspielgesetz und die Spielverordnung der Stadt Mannheim wurden ebenfalls eingeleitet, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Zudem sieht der 42-Jährige einer Strafanzeige wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels entgegen.

Der Büroinhaber muss zusätzlich mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Des Weiteren wird gegen die weiteren anwesenden Personen wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ermittelt. Und auch die Gäste und Glücksspieler erwartet ebenfalls ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung, teilt die Polizei in der Presseinformation mit. pol/soz/see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021