Illegaler Welpenhandel in Mannheim aufgeflogen

Mannheim.Die Polizei hat in der Wohnung einer 67-jährigen Frau in Mannheim-Neckarstadt Welpen mit gefälschten Papieren gefunden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, wird die Frau verdächtigt, gemeinsam mit weiteren bislang unbekannten Personen illegalen Welpenhandel zu betreiben. Zwei Pomeranien-Welpen waren offenbar kurzfristig hinter der Couch versteckt worden, als die Polizei zur Durchsuchung vor Ort war.

Die Polizei nahm sowohl die beiden Zwergspitze, die wohl in viel zu jungem Alter aus Bulgarien eingeführt wurden, als auch deren gefälschte EU-Heimtierausweise mit. Die Tiere wurden zur tierärztlichen Untersuchung und zur Quarantäne an die Tierrettung Rhein-Neckar übergeben.

Die Bewohnerin wird nach bisherigen Erkenntnissen verdächtigt, an mehr als zehn betrügerischen Verkäufen beteiligt zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020