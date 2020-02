Zwei Autofahrer haben sich am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen in Neckarau geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Streifenwagen gegen 1.45 Uhr auf die zwei Fahrer eines weißen Mercedes-Benz AMG und eines silbernen Mercedes-Benz auf der Neckarauer Straße aufmerksam. Dort standen sie zunächst an einer roten Ampel auf Höhe der Haltestelle „Hochschule“, ehe sie Vollgas gaben, als die Ampel grün wurde. Anhalten konnten die Polizisten den Fahrer des AMG. Der 36-jährige Mannheimer muss sich nun wegen der Teilnahme an dem illegalen Autorennen verantworten, sein Führerschein wurde einbehalten. Der zweite Fahrer konnte flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: 0621/83 39 70. pol/onja

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.02.2020