Im buddhistischen Zentrum in Mannheim stehen Meditation und Yoga für die innere Zufriedenheit

Die Gedanken kreisen in einer Endlosschleife: um Familie, Freunde, Job, Finanzen und viele weitere Themen. Bisweilen entwickeln sie eine raumgreifende, gar alles beherrschende Eigendynamik. Der Umgang mit diesen Gedanken, mit Ängsten und Sorgen ist ein zentrales Anliegen des Ngakpa Hauses. In der Tradition des tibetischen Buddhismus hat Tilmann Reiss den Verein 2007 gegründet. Ansässig in der Schwetzingerstadt, bietet man hier Yoga- und Meditationskurse für jedermann an. Ngakpa ist die Bezeichnung für einen Lehrenden des tibetischen Buddhismus, der nicht in einem Kloster wirkt.

Beeindruckt von der Zufriedenheit

Tilmann Reiss ist Lehrer und an einer Schule in Heidelberg tätig. Während seiner Reisen nach Indien und Nepal in den neunziger Jahren besuchte er Klöster und Studienorte des Buddhismus. Hier kam er in Kontakt zu Lamas, den Lehrern im Buddhismus, und zu Yogis, Menschen, die Yoga praktizieren. Er erzählt: „Ich war tief beeindruckt von deren Zufriedenheit und ihrem subjektiv empfundenen Glück. Sie hatten kaum Besitz und lebten in einfachsten Verhältnissen.“ Überzeugt von ihrer Lehre ließ er sich selbst zum Lama ausbilden. „Meine Vision ist es, die Vielfalt und Lebendigkeit des ursprünglichen tibetischen Buddhismus und seine Methoden im Westen stärker zu etablieren und einem interessierten Publikum zur Verfügung zu stellen“.

Der große Übungsraum des Ngakpa Hauses ist in tibetischer Tradition dekoriert und zeigt die typischen Thangkas, Rollbilder von Gottheiten, Buddhas, Menschen, die das Erwachen erfahren haben, oder großer Lehrer. Auf einem Altar stehen Blumen und die Figur eines Buddhas, daneben ein erhöhter Sitz für einen Lehrer. Doch der Gründer des Buddhistischen Zentrums meint: „Es geht bei uns weniger um eine Religionsausübung als viel mehr um eine lebenspraktische Anwendung der Entspannungstechniken und darum, Lebensfreude in den Alltag zu bringen.“

Ziel: Frei von Gedanken zu sein

Tilmann Reiss erklärt weiter: „Das Ziel ist es, frei von Gedanken zu sein. Auch Gefühle sollten nicht im Mittelpunkt stehen. Ein ständiges Zwiegespräch mit sich selbst zu halten ist nicht gut. Man muss loslassen können. Wir sollten das akzeptieren, was wir nicht verändern können.“

Die Frage, die es zu beantworten gelte, sei: Wie kann ich den Geist in einen gedankenfreien zufriedenen Zustand überführen? Die Antwort gibt der Leiter des Ngakpa Hauses gleich selbst: „Das kann sich natürlich glücklicherweise von alleine fügen, doch wir wollen es nicht dem Glück überlassen. Wir wollen die Leere, die uns innere Zufriedenheit bringt herbeiführen. Das macht uns frei. Hier helfen Techniken, die eine beruhigende Wirkung haben.“

Dazu gehört das Tibetische Yoga des Himalayas. Dies sei, so erläutert Tilmann Reiss, eine der ältesten Yogalehren und ein wichtiger Bestandteil in der traditionellen tibetischen Medizin. Jede der Übungen wirke speziell auf die Meridiane (Kanäle, in denen die Lebensenergie fließen soll), die Reflexzonen sowie Organe und Körperteile. Das Ziel sei eine Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensqualität. Yoga schenke dem Körper und dem Geist Gesundheit. Dihaben sich Yogis e Tibetische Heilmassage, die auf Akupressur beruht, ist ebenso Bestandteil dieser Techniken.

Zur aktuellen Kritik der Orthodoxen Kirche am Yoga meint Tilmann Reiss: „ Ich bin der Meinung, dass Yoga mit einer guten Anleitung, körperlich wie auch seelisch-geistig, dabei hilft, in die Stille zu kommen. Und damit ist es möglich, den religiösen Kontext, ganz gleich welcher Religion, besser zu verstehen“.

Im Ngakpa Haus in der Schwetzingerstadt haben sich Yogis aus unterschiedlichen Traditionen zusammengeschlossen. Der Verein hat rund 40 Mitglieder, die an den wöchentlich stattfindenden Yoga- und Meditationskursen teilnehmen können. Daneben stehen Vorträge und Workshops auf dem Programm.

Energien zum Fließen bringen

Unterstützt wird Tilmann Reiss von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern. Zum Team gehört Angelika Oberlin-Reichelt, die seit rund sechs Jahren Kurse leitet. Sie berichtet: „Zum Ankommen machen wir erst einmal Atem-, Dehn- und Massageübungen, um die Energien im Körper zum Fließen zu bringen. Danach geht es weiter mit tibetischen Yogaübungen und Meditationseinheiten. Hier arbeite ich gerne mit Hilfe von Mantren (Silben, Worte oder Verse aus der altindischen Sprache Sanskrit), die gesprochen oder gesungen werden. Zum Abschluss versuche ich eine tiefe Stille erfahrbar zu machen. Da ich mich immer auf meine Teilnehmer einstelle, können die 90 Minuten ganz unterschiedlich verlaufen“.

Die Kursteilnehmerin und gebürtige Britin Annabel lebt seit über dreißig Jahren in Deutschland und ist als Englischlehrerin für Unternehmen in der Region tätig. Sie besucht seit sieben Jahren das Ngakpa Haus, praktiziert Yoga und Meditation auch zuhause und bilanziert: „Mein Leben ist qualitativ besser geworden. Man ist nicht mehr so getrieben von Gedanken. Sie sind meist überflüssig und oft negativ. In Ruhe gelingt ein besserer Umgang mit Problemen“.

