Im Café beschimpft

Es passierte in einem Café in den Quadraten: „Dumme Israelis“ schrie plötzlich eine Frau, als sie sah, dass Amnon Seelig (Bild) eine Kippa trug. „Ein Einzelfall“, sagt der 1982 in München geborene Musiker, der seit April 2017 Kantor und damit Vorbeter der Jüdischen Gemeinde Mannheim ist. Aber dann fallen ihm doch noch mehr solcher Einzelfälle ein. Dass ihm am Friedrichsring mal zwei südländisch aussehende Schüler „Fuck Israel“ nachgerufen haben. Oder dass Wahlplakate in der Nähe seines Wohnhauses mit „Jude raus“ beschmiert worden seien.

Seelig hat die Vorfälle jeweils weitergemeldet, an die Polizei und den Antisemitismusbeauftragten. Aber er will sie nicht verallgemeinern. „Ich werde auch oft höflich und freundlich angesprochen, dass Leute sich freuen, wenn sie mich erkennen“, sagt er. Insgesamt halte er Mannheim für eine „offene, liberale Stadt“, versichert der Kantor: „Ich fühle mich hier wohl, trotz einem großen Anteil muslimischer Bevölkerung, und trage meine Kippa weiter mit Stolz, weil sie zu meiner jüdischen Identität gehört“, betont er. Er räumt aber auch ein, dass einige Mitglieder der Jüdischen Gemeinde inzwischen statt der Kippa lieber Hüte oder Kappen tragen oder ganz auf die Kopfbedeckung verzichten. Doch für ihn komme das nicht infrage: „Ich verstecke mich nicht“, so Amnon Seelig. pwr

