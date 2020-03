Im dichten Qualm Sturm über den Rhein

Am 29. März vor 75 Jahren ist in Mannheim der Zweite Weltkrieg zu Ende – sechs Wochen, bevor Deutschland offiziell kapituliert. Amerikanische Soldaten, die das Wasserwerk Käfertal erreicht haben, bekommen die Übergabe der Stadt telefonisch angekündigt. Das gilt als einmalig in der Kriegsgeschichte.

Marlene Dietrich singt noch einmal für sie. Die aus Berlin stammende Hollywoodikone, seit 1939 amerikanische Staatsbürgerin, gibt bei Neustadt ein Konzert für die US-Truppenbetreuungsorganisation United Service Organizations (USO). Es ist zur Aufmunterung für jene Soldaten gedacht, die sich bis in die Pfalz vorgekämpft haben – und ein letztes Kräftesammeln, ehe sie den Rhein überqueren wollen.

Mehr als 100 000 amerikanische Soldaten stehen zu dieser Zeit westlich von Mannheim bereit. Diese Zahl nennt Christian Führer, der mit Marchivum-Direktor Ulrich Nieß 2013 das Buch „Memories of Mannheim“ über die Ära der Amerikaner in der Quadratestadt veröffentlicht und dazu zahlreiche interne Kriegsberichte der US Army ausgewertet hat. Danach liegen im März 1945 acht von weltweit 88 US-Divisionen im Großraum Mannheim.

Am 22. März 1945 beginnt die US-Armee, von Ludwigshafen und dem IG Farben-Werk (heute BASF) aus mit der Beschießung der Quadratestadt. 540 Geschütze und Haubitzen stehen auf der westlichen Rheinseite, deutsche Soldaten, darunter Scharfschützen, antworten mit Gewehren, teilweise auch Flugabwehr-Geschützen. Die Wehrmacht hat alle Rheinbrücken gesprengt, zuletzt am Übergang bei Germersheim. Die Mannheimer Stadtverwaltung bereitet ein Ausweichquartier im Schloss Babstadt bei Sinsheim vor und die Nazis beginnen, sie belastende Unterlagen zu vernichten.

Häuserkampf in Sandhofen

Am 26. März, 2.30 Uhr, geht es los: Mit Amphibienfahrzeugen, Sturmbooten und Schwimmpanzern stürmen amerikanische Soldaten nördlich von Mannheim das östliche Rheinufer. Sie werden von deutschen Einheiten unter Beschuss genommen, worauf die amerikanische Artillerie mit Trommelfeuer antwortet: 10 000 Granaten in 38 Minuten. Zugleich legt eine spezielle amerikanische Raucherzeugungseinheit dichten Qualm über den Rheinabschnitt – als Schutz und Tarnung.

Gegen 5 Uhr erreichen die ersten Amerikaner Sandhofen. Sie stoßen auf heftige Gegenwehr von deutschen Panzern und Scharfschützen aus Kirchtürmen. US-Kriegsberichte schildern brutale Häuserkämpfe, den ganzen Tag lang, und zählen 32 Tote und 136 Verwundete allein in Sandhofen. Zugleich werden Scharhof und Kirschgartshausen eingenommen, stoßen die US-Einheiten ins südhessische Ried, nach Viernheim und zur Bergstraße vor.

Standrechtlich erschossen

Am 28. März verschwindet Oberbürgermeister Carl Renninger aus Mannheim, auch weitere Führungskräfte machen sich aus dem Staub. Aber als Erich Paul, Hermann Adis und Adolf Doland, Angestellte vom Kaufhaus Vetter, in N 7 weiße Fahnen hissen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, schlagen fanatische Nazis noch mal zu. Die drei Männer werden an der alten Festungsmauer in M 6 in den Lauerschen Gärten standrechtlich erschossen, die Tat nie richtig gesühnt. Dabei sind die US-Soldaten da schon auf dem Waldhof, gleich darauf am Neckar, in Wallstadt, Feudenheim, Heddesheim, Ilvesheim.

Auf Widerstand stoßen sie nur in Käfertal, wo ein Panzer aus einem Kellerfenster beschossen wird. Die Amerikaner ziehen sich daher kurz in den Käfertaler Wald zurück. Von hier aus beschießt Artillerie unablässig die Stadt, wodurch es in den letzten Kriegstagen noch 150 Tote gibt. Als Gefechtsstand dient dem Bataillon das Wasserwerk, das seit dem 26. März eingenommen ist.

Das Wasserwerk und die Zentrale der Stadtwerke in K 5 sind dann die beiden entscheidenden Stellen für das Kriegsende in Mannheim. Genau geschildert wird das in Unterlagen, die der frühere Stadtarchiv-Direktor Jörg Schadt in den 1990er Jahren im amerikanischen Nationalarchiv Washington entdeckte.

Zwischen beiden Gebäuden gibt es eine noch funktionierende Telefonleitung. Heinrich Friedmann, Betriebsleiter des Wasserwerks, nutzt sie, um der Zentrale in K 5 die Besetzung durch US-Soldaten zu melden – an Nikolaus Quintus, den Stadtwerke-Chef. Die Amerikaner weisen ihn an, er solle den Oberbürgermeister holen. Dabei dolmetscht der deutschstämmige Hauptmann und Militärarzt Franz S. Steinitz für Kommandeur Major Don S. Matthews.

Sie bieten am 28. März von 17.10 bis 18.10 Uhr eine Feuerpause an, damit Quintus entweder einen Stadtoberen holen oder selbst mit einer weißen Flagge zur Friedrichsbrücke (heute Kurpfalzbrücke) kommen soll. Zugleich drohen die Amerikaner mit heftigerem Beschuss. Quintus findet aber keinen Verantwortlichen der Stadt, auch der Stadtkommandant der Wehrmacht ist weg. Der Adjutant lässt ihn abblitzen. Das teilt Quintus den Amerikanern mit, die daraufhin noch mehr Granaten auf die Stadt abfeuern.

Am nächsten Morgen sieht die Lage aber anders aus. Die deutschen Soldaten sind weg. Quintus radelt durch die Quadrate, zum Neckarvorland, zum Hauptbahnhof und den Rennwiesen – alles frei. Gegen 8 Uhr ruft er im Wasserwerk an und bittet die Amerikaner, das Feuer einzustellen. Wichtig bei allen Gesprächen ist Gretje Ahlrichs, Telefonistin der Stadtwerke, die auf ihrem Posten in K 5 trotz großer Angst unter Dauerbeschuss ausharrt und die Telefonate ermöglicht – damals wird ja noch „gestöpselt“, nicht automatisch per Durchwahl verbunden.

Die offizielle Kapitulation an Gründonnerstag, 29. März erfolgt aber nicht per Telefon, sie wird nur durch die Gespräche vorbereitet. Der frühere Stadtverordnete Fuchs und einige Männer fahren mit weißer Fahne in einem kleinen Bootchen über den Neckar zum Alten Bahnhof auf die Nordseite und übergeben die Stadt formell.

Gebäude beschlagnahmt

Gleich darauf durchkämmen US-Soldaten die Quadrate, bringen nach und nach die ganze Stadt unter Kontrolle, suchen nach versprengten Soldaten und Waffendepots, verhindern Plünderungen. Sie errichten Pontonbrücken über Rhein und Neckar, marschieren von hier Richtung Schwetzingen, Schriesheim und Heidelberg. „Mannheim ist die am stärksten zerstörte Stadt, die wir gesehen haben“, heißt es in einem von Christian Führer ausgewerteten Armeedokument: „Die Straßen sind leer mit Ausnahme von Schuttbergen und dem Geruch des Todes“.

Mit der Besetzung des „Palasthotels“, der Beschlagnahmung von Wohnungen, der Sanierung der zerstörten Flugplätze Sandhofen und Neuostheim sowie, beginnend bei Loretto, Übernahme der Kasernen wird Mannheim zu einer der größten US-Garnisonen weltweit mit bis zu 20 000 Soldaten und Familienangehörigen – und bleibt es bis 2011.

