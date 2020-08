Im Einsatz für die Kameraden

Als „Vordenker, Vorreiter und Macher“ sowie „Pionier der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit“ ist er erst im Dezember im Stuttgarter Innenministerium geehrt worden: Karl F. Mayer. „Solche Menschen braucht das Land“, meinte damals Staatssekretär Wilfried Klenk. Und tatsächlich: Auch lange nach dem offiziellen Rentenalter wird der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes, der heute 70 Jahre alt wird, weiter gebraucht.

Seit 52 Jahren ist er Feuerwehrmann. Der Käfertaler, in seiner Jugend Pfadfinder und aktiver Turner beim Turnverein Käfertal, fing beim damaligen Luftschutzhilfsdienst an. Aus ihm wurde 1974 die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Nord, deren stellvertretender Kommandant Mayer lange war. Mit der Gründung des Stadtfeuerwehrverbandes als Dachverband und Interessenvertretung aller Mannheimer Berufs-, Freiwilligen- und Werkfeuerwehren 1997 übernahm er den Vorsitz.

Seltene Auszeichnung erhalten

Seither kämpft er nicht mehr gegen Flammen, sondern für die Kameraden – und das mit vollem Einsatz, leidenschaftlich, kenntnisreich und engagiert. Als Industriekaufmann inzwischen im Ruhestand, aber weiter in seiner Firma „nebenbei“ gefragt, ist Mayer inzwischen hauptamtlich Interessenvertreter in Sachen Sicherheit. Schon vor zehn Jahren erhielt er das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold – die nur selten verliehene, eigens vom Bundespräsidenten genehmigte höchste Auszeichnung der deutschen Feuerwehren. Es war die sehr verdiente Ehrung dafür, dass er seit Jahrzehnten besondere Ausbildungsprojekte und Aktivitäten der Jugend, der Mannheimer Feuerwehrsportler sowie soziale Vorhaben fördert und sich nicht zu schade ist, bei Zeltlagern in der Küche zu stehen.

Motor vom „Schulterschluss“

Ob es der Kampf ums Feuerlöschboot oder die eigene Leitstelle, die Sanierung von Feuerwachen oder die Aufwandsentschädigung für Freiwillige Feuerwehrleute ist – Mayer nervt manchmal die Politiker als stetiger Mahner, Warner und Kritiker, aber er tut es im Namen für und im Interesse der Feuerwehren und Rettungsdienste, ja letztlich für die Sicherheit der Bürger.

Schließlich war es die Idee von Mayer, dass sich alle Rettungs- und Hilfsorganisationen gemeinsam unter dem Motto „Unser Schulterschluss für ihre Sicherheit“ seit 2008 mit teils spektakulären Vorführungen auf dem Maimarkt präsentieren, statt sich als Konkurrenten zu sehen. In dieses Projekt steckt er immer besonders viel Herzblut und Kraft hinein. Derzeit ist Karl F. Mayer dabei, die Weichen dafür zu stellen, dass dieser „Schulterschluss“ auch unabhängig vom Maimarkt und darüber hinaus noch langfristig praktiziert wird. Auch dann, wenn er mal nicht mehr in der ersten Reihe stehen sollte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020