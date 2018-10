Im Geist von Louis Armstrong

Auf ein hochkarätiges Konzert dürfen sich die „Jazz im Quadrat“-Fans freuen: Am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Oktober, ist bei der Musikreihe des „Mannheimer Morgen“ von 14 bis 17 Uhr ein prominent besetztes Ensemble zu Gast auf den Kapuzinerplanken in O 6. Die South West Oldtime All Stars vereinen einige der renommiertesten Musiker aus dem Südwesten (auf Englisch: South West)

