Im großen Stil Kfz-Teile aus Handelshafen 1 gestohlen: Richter erlässt Haftbefehle

Mannheim.Nach dem Diebstahl von Kfz-Teilen im Wert von rund 420.000 Euro aus dem Mannheimer Handelshafen 1 sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Dienstag mitteilten, waren die Angeschuldigten bereits in der Nacht zum 6. Juni bei ihrem letzten mutmaßlichen Diebstahl festgenommen worden, am Tag darauf erließ ein Richter Haftbefehl gegen die 35, 36 und 53 Jahre alten Männer.

Der 36-jährige Tatverdächtige, der als Kraftfahrer tätig war, soll am 9. März und am 24. April mit einer Zugmaschine in den Handelshafen 1 gefahren sein. Dort soll er jeweils einen mit Kfz-Teilen beladenen Auflieger angehängt und ihn auf die Friesenheimer Insel gefahren haben, wo er Teile der Ladung mit Hilfe des 35-Jährigen auf einen anderen Lkw umgeladen haben soll.

Am 6. Juni soll das Duo erneut einen Auflieger aus dem Handelshafen 1 zum Neuen Meßplatz gefahren haben. Dort sollen im Schutze der Dunkelheit wesentliche Teile der Ladung auf den Sattelschlepper des 53-Jährigen umgeladen worden sein. Dem 53-Jährigen wird die Beihilfe zum Diebstahl vorgeworfen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Motoren, Achsen und Getriebe im Wert von mehr als 400.000 Euro.