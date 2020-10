Im ICE ohne Fahrkarte - mit falschen Papieren ausgewiesen

Mannheim.Ein 28-jähriger Russe hat am Dienstagmorgen im ICE auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Paris für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Nachdem der Fahrgast keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte, wies er sich gegenüber der Bundespolizei mit einem falschen litauischen Dokument aus. Bei der Überprüfung seiner echten Personalien stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält und abgeschoben werden sollte.

Das gefälschte Dokument wurde beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Ausländerbehörde wurde der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und aufgefordert sich bei dieser zu melden. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Beförderungserschleichung und wegen unerlaubten Aufenthalts.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020