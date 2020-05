„Im kalten Wasser droht Gefahr“

Birgt auch Gefahren für den Menschen: Das kühle Nass. © DPA

Ein warmes, sonniges Pfingstwochenende, aber geschlossene Freibäder – vor den möglichen Folgen hat jetzt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) gewarnt. Sie appelliert daher an die Bevölkerung, auf das Schwimmen in unbewachten Seen und Flüssen zu verzichten.

Thorsten Großstück, stellvertretender Vorsitzender und Leiter Einsatz der DLRG, und seine Kameraden haben es schon an Ostern und vielen weiteren schönen Wochenenden beobachtet: Viele Menschen lagerten nicht nur am Vogelstang- und Rheinauer See sowie den Flussufern, „und das, ohne Abstand zu halten“, wie Großstück sagt. Viele hätten zudem eine Abkühlung im Wasser gesucht. „Das sehen wir mit großer Sorge“, so Großstück.

Einsatzklar mit Einschränkung

Bei den für Pfingsten vorhergesagten Temperaturen von 25 Grad oder mehr werde das wohl noch zunehmen. „Aber trotz des frühsommerlichen Wetters sind die Wassertemperaturen noch kühl. In dieser Zeit passieren viele Badeunfälle, da der Körper mit diesen Temperaturunterschieden zu kämpfen hat. Dann spannen sich die Muskeln wegen der Kälte an, man krampft oder bekommt Herzprobleme“, warnt der erfahrene Wasserretter. Zudem führten Alkohol und Leichtsinn oft zu Badeunfällen, so Großstück. An Rhein und Neckar drohten weitere Gefahren durch die Schifffahrt und die teils heftige Strömung. Die DLRG wird aber bewusst keinen Wachdienst an Seen und Flüssen einrichten. „Das wäre das falsche Signal“, so Großstück, damit würde man die Leute in falscher Sicherheit wiegen. Man sei aber „einsatzklar, wenn es drauf ankommt“, versichert Großstück. Im vergangenen Jahr waren die Wasserretter bei acht tödlichen Badeunfällen gefordert, davon vier direkt in Mannheim. Er fürchte, dass es nun zu vermehrten Einsätze kommt. Freilich gebe es wegen der Vorkehrungen zum Schutz der Ehrenamtlichen im Einsatzfall Einschränkungen. „Alle fahren mit Mundschutz, und die Teams, die zusammen abrücken, bleiben zusammen – es kann also nicht eine Bootsbesatzung bei den Tauchern einspringen oder umgekehrt“, erläutert der Einsatzleiter. Verständnis hat er, dass die Schwimmbäder noch nicht geöffnet sind. Er würde sich aber wünschen, dass – wie vom Land zugelassen – zumindest der Trainingsbetrieb wieder möglich werde, damit sich die Retter fit halten können.

