Im Mannheimer Gemeinderat geht’s ums Geld

Mit welchen Einnahmen kann die Stadt Mannheim in den kommenden beiden Jahren rechnen? Und - politisch noch viel entscheidender - wofür soll dieses Geld ausgegeben werden? Um diese Fragen geht es am Dienstag (15 Uhr) bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im Stadthaus in N 1. In ihren Reden zum städtischen Haushalt für die beiden Jahre 2020 und 2021 werden Oberbürgermeister Peter Kurz

...