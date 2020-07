Im Norden wie im Süden stehen spannende Rennen an

Acht Monate vor der Landtagswahl stehen die Kandidaten weitgehend fest. Abgesehen von Splitterparteien fehlen nur noch die Linken, die am Samstag in einer Woche nominieren (es gibt es mehrere Bewerber, Namen sind noch nicht nach draußen gedrungen), und die SPD. Offiziell wollen die Sozialdemokraten erst im September ihre Kandidaten für die beiden Mannheimer Wahlkreise küren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut ihre bisherigen Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch sind, ist sehr hoch. Somit lässt sich schon abschätzen, wer wo welche Chancen haben könnte. Einen eindeutigen Favoriten gibt es da wie dort nicht.

Erneuter AfD-Sieg unrealistisch

Bei der Landtagswahl 2016 holte die AfD überraschend das Direktmandat im Norden. Dort siegte Rüdiger Klos mit 23 Prozent knapp vor Fulst-Blei (22,2 Prozent) und dem Grünen Gerhard Fontagnier (21,9). Das wird kein zweites Mal passieren. Nach dem Zerwürfnis mit Klos hat die AfD diesmal Robert Schmidt nominiert, zudem liegt die Partei aktuell nur noch im einstelligen Bereich. Obwohl das politsche Geschäft sehr schnelllebig ist, scheinen für sie erneut 23 Prozent kaum erreichbar.

Bessere Karten im traditionell eher „roten“ Norden haben Fulst-Blei von der SPD und die Grüne Susanne Aschhoff, zuletzt Fontagniers Ersatzkandidatin. Diesmal lässt er ihr den Vortritt. Besser abschneiden als 2016 könnte Chris Rihm von der CDU, dessen 17,2 Prozent auch der damaligen „Merkel-muss-weg“-Stimmung im Zuge der Flüchtlingskrise geschuldet waren. Derzeit ist die Union ja auf bundespolitischem Höhenflug (wobei sich das bis zum 14. März 2021 wieder ändern kann).

Interessant wird im Norden, wie Roland Weiß von der erstmals bei einer Landtagswahl antretenden Mannheimer Liste abschneidet. Der frühere Sozialdemokrat ist sehr bekannt und holt bei Kommunalwahlen immer gute Ergebnisse. Allerdings sind die Freien Wähler auf Landesebene bisher nur eine Splitterpartei. Anders als die FDP, für die im Norden Julia Schilling kandidiert.

Im Süden gewann vor vier Jahren der Grüne Wolfgang Raufelder mit 31,4 Prozent haushoch vor Carsten Südmersen von der CDU (20,9 Prozent) und Sozialdemokrat Weirauch (16,8). Schmidt von der AfD wurde Vierter (14,4). Ob die für den verstorbenen Raufelder Ende 2016 in den Landtag nachgerückte Grüne Elke Zimmer ein ähnlich gutes Ergebnis bekommt wie ihr äußerst populärer Vorgänger, ist fraglich. Traditionell ist dieser Wahlkreis eher bürgerlich geprägt. Davon könnte Alfried Wieczorek von der CDU profitieren, der scheidende Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen. Doch Weirauch wiederum dürfte im Landtag seinen Bekanntheitsgrad gesteigert haben. Für die AfD tritt diesmal im Süden Heinrich Koch an, für die FDP erneut Florian Kußmann und für die Freien Wähler Christiane Fuchs.

Umweg über Stimmergebnis

Wobei nicht nur die Frage spannend ist, an wen die Direktmandate im Norden und im Süden gehen. Auch die Unterlegenen können in den Landtag einziehen, wenn sie viele Stimmen bekommen. Erhält beispielsweise eine Partei 30 Sitze, von denen sie fünf direkt gewonnen hat, gehen die übrigen 25 an jene Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis am erfolgreichsten waren. Listen wie bei der Bundestags- und der Europawahl gibt es bei baden-württembergischen Landtagswahlen nicht.

So schafften es vor vier Jahren auch Fulst-Blei und Weirauch ins Stuttgarter Parlament. Sie holten in Mannheim mehr Stimmen für die SPD, als dies vielen Sozialdemokraten in anderen Städten gelang.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020