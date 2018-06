Im Notall immer zur Stelle

Anzeige

Renate Kleine (75) aus Seckenheim ist seit 22 Jahren als ehrenamtliche Helferin dabei. „Ich kann mir ein Leben ohne Bahnhofsmission nicht vorstellen“, bekennt sie. „Für mich ist die Mitarbeit tätige Nächstenliebe, bei der ich sehr viel von den Menschen zurückbekomme.“ Siegfried Gleich (62) aus dem pfälzischen Ruchheim fing nach seiner Frühpensionierung vor fünf Jahren bei der Bahnhofsmission an. Gleich, der auch als Prädikant in der evangelischen Kirche tätig ist, begleitet regelmäßig alleinreisende Kinder bei „Kids on tour“, dem Begleitdienst für Sechs- bis 14-Jährige. „Ich möchte Menschen helfen und zudem bin ich ein Bahnfan“, so Gleich.

Fischer lobte ihr Team: „Ihr seid unvergleichlich. Jeder steht für jeden ein und hilft, wann immer es notwendig ist.“ Die Dekane Karl Jung und Ralph Hartmann, die den Gottesdienst zum Jubiläum gestalteten, schlossen sich an: „Dank sei Gott, dass sie da sind und das, was Kirche ist, hier an diesem Ort unter die Menschen bringen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018