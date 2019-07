Im Oststadttheater kann Frau Schnabel fast nichts erschüttern

Nur kurz verschlägt es Frau Schnabel in der Kriminalkomödie von Uwe von Grumbkow „Leichen tratschen nicht“ im Oststadttheater die Sprache, als sie im Treppenhaus über eine Leiche stolpert. Doch die Dame kann nichts erschüttern und sie fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Für die Vorstellung am Samstag, 3. August, 20 Uhr, im Oststadttheater (N 1) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten.

