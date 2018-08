Im Rausch der Farben

Anzeige

Der Neue Messplatz wird auch in diesem Jahr in eine Farbenwelt verwandelt. Angelehnt an das traditionelle indische Frühlingsfest steigt am Samstag, 4. August, ab 13 Uhr, das wohl bunteste Fest des Jahres: das Holi Festival of Colours. Fast einen ganzen Tag lang können die Besucher den Farbenspaß mitmachen. Ab dem Mittag gibt es zu jeder vollen Stunde einen Countdown. Dann werfen alle Holi-Festival-Besucher ihre Farbbeutel in die Luft und hüllen alles und jeden in eine gelbe, pinke, grüne und blaue Rauchwolke. Zwischen den Countdowns sorgen DJs und Live-Auftritte für Partystimmung. Ein Tipp: Das bunte Pulver kommt auf weißer Kleidung am besten zur Geltung. Das Festival ist ab 16 Jahre. Tickets sind ab 20 Euro unter holifestival.com erhältlich. mica