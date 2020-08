Im Schatten des Sohnes

„Albert Speer senior – ein Architekt im Schatten seines Sohnes“ lautet der Titel des Vortrags von Stadtbauschreiber Andreas Schenk in Kooperation mit dem Mannheimer Architektur- und Bauarchiv am Mittwoch, 12. August, um 18 Uhr im Marchivum am Archivplatz 1.

Wenige Monate nach der Verurteilung seines Sohnes als Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die Menschlichkeit starb Albert Speer senior im März 1947. Er hatte viele Jahre in Mannheim als Architekt gewirkt und sich vor allem durch Geschäftshäuser und Fabrikbauten einen Namen gemacht. Der Vortrag richtet den Blick auf seine Biografie und das bedeutende architektonische Werk.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherzahl beschränkt, daher wird um Voranmeldung gebeten unter der Telefonnummer 0621/ 2 93 70 27 oder marchivum@mannheim.de. Der Eintritt ist frei. mai

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020