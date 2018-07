Im Sommer Sprachen lernen

Anzeige

Die Abendakademie will im neuen Semester zeigen, dass Sprachen keine Bücher mit sieben Siegeln sind und nicht nur Reisende von ihnen profitieren, schreibt die Bildungseinrichtung für Erwachsene. So gibt es wieder gibt Kurse für Schwedisch, Spanisch oder Französisch. Wagen kann man sich außerdem an Chinesisch, Japanisch, Italienisch oder eben Ungarisch. Auch ein „English Intensiv Summer Course“ ab diesen Montag, 30. Juli, und ein „Business English Intensiv Training“ ab Donnerstag, 2. August, werden angeboten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse: www.abendakademie-mannheim.de seb