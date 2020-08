Im Stadtgebiet ist Grillen verboten

Die Stadt Mannheim erinnert erneut daran, dass im gesamten öffentlichen Stadtgebiet – so auch an den Seen – am Wochenende und bis mindestens kommenden Dienstag weiter ein Grillverbot herrscht. Dieses besteht, sobald der Deutsche Wetterdienst den Waldbrandgefahrenindex mit Stufe 4 oder höher beziffert, teilt die Stadt mit. Zur Überprüfung des Waldbrandgefahrenindexes, der je nach Wetterlage von Tag zu Tag variieren kann, verweist die Stadt auf die Homepage des Deutschen Wetterdienstes, die für Interessierte unter www.mannheim.de/grillen jederzeit abrufbar ist. Die Regelung gilt ebenso für die Grillplätze und Feuerstellen in den Mannheimer Wäldern. red

