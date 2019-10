Im Waschraum reicht Muslimen Mannheimer Leitungswasser

„Das ist kein heiliges Wasser, sondern ganz normales Mannheimer Leitungswasser“, erklärt Mikail Kibar (28) den ersten Besuchern leicht verschmitzt den Waschraum. Die Gäste sind am Tag der offenen Moschee in die Yavuz Sultan Selim Moschee im Jungbusch gekommen. Sie wollen die muslimische Gebetsstätte und ihre Besucher kennenlernen - und Fragen stellen. Dass es noch nicht so viele

...