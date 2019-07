Im Wettbewerb mit Europa befasst

Die Teilnehmer bei der Preisverleihung im Ratssaal im Stadthaus. © Geiler

Im Ratssaal im Stadthaus saßen nicht etwa, wie gewohnt, die Stadträte. Es waren die Kinder, die am 66. Europäischen Wettbewerb „Yourope – es geht um dich!“ teilgenommen hatten und nun im Rahmen einer Feier ihre Preise von der Stadt Mannheim und der Europa-Union Mannheim entgegennehmen durften. Die Idee zum Wettbewerb war 1953 in Frankreich entstanden, damals lautete die Herausforderung noch: Aufsätze schreiben. Inzwischen hat sich an der Einreichungsform einiges geändert: Außer Texten gibt es zusätzlich noch Bilder, Plakate, Videos und sogar Reportagen.

Aus Mannheim hatten sich 84 Schüler beteiligt, 39 davon wurden von der Landesjury in Stuttgart als Preisträger ausgewählt. Verliehen wurden 21 Ortspreise, 18 Landespreise und drei Bundespreise (Mehrfachauszeichnungen inklusive). Die Preisträger kommen aus der Brüder-Grimm-Schule Feudenheim, der Schillerschule Neckarau (Grund- und Werkrealschule) sowie vom Ursulinen-Gymnasium und vom Liselotte-Gymnasium.

Landesweit 19 000 Arbeiten

Vor der Verleihung veranschaulichte Bürgermeister Christian Specht den Kindern die Bedeutung von Europa: „Wir haben eine EU-Fahne hier im Ratssaal, was glaubt ihr, warum Europa so wichtig ist für uns? 70 Prozent aller Entscheidungen, die hier getroffen werden, fallen auf europäischer Ebene. Und wie sieht es inzwischen mit Grenzen aus? Früher musste man an der Grenze zu Frankreich den Ausweis vorzeigen, heute fährt man mit dem Schüler-Ticket einfach bis nach Wissembourg.“

Auch Pantelis Nikitopoulos, Kreisvorsitzender der Europa-Union, gratulierte den Preisträgern, denen Geldpreise und Gutscheine überreicht wurden. „Die Vorbereitungen zum Wettbewerb waren ein langer Weg, die Jury in Baden-Württemberg bekam ganze 19 000 Arbeiten eingereicht. Es war ein großer logistischer Aufwand, die besten auszuwählen“, sagte Jurymitglied Andrea Noe, die auch Landesbeauftragte für den Wettbewerb war. „Wir sind stolz auf unsere Schüler, denn unter den Arbeiten aus Baden-Württemberg waren 103 Bundespreise.“

Die drei Bundespreisträger aus Mannheim hatten sich das Thema europäische Erfindungen – darunter waren auch die Zahnbürste, der Regenschirm und der Buchdruck – vorgenommen: Amily Winnewisser (Zahnbürste), Moritz Dubois (Otto Lilienthal) und Matilda Zupanic (Regenschirm), alle drei besuchen die Brüder-Grimm-Schule.

