Im Zeichen von Leistung, Liebe und Luxus

Unter einer starken Eiche wächst kein anderer Baum – lehrt eine Volksweisheit. Ganz gegen diese Vater-Sohn-Regel entwickelte sich jedoch der Stamm der Familie Engelhorn, in der Mannheimer Industriellen-Dynastie pflanzte sich das Erfolgs-Gen munter fort. Dem Spross des BASF-Gründers und Selfmade-Mannes Friedrich Engelhorn gelang es in der zweiten Generation aus dem Schatten des allmächtigen Vaters herauszutreten, das Vermögen zu mehren und das Arbeitsethos des Alten weiter zu kultivieren.

In der Biografie „Dr. Friedrich Engelhorn – ein Mannheimer Unternehmer im Kaiserreich (1855-1911)“ zeichnet nun Sebastian Parzer den gradlinigen Charakter und die Karriere des Juniors auf, skizziert den kurzen Lebensweg bis in die feinsten privaten und geschäftlichen Verästelungen und erzählt so ein Stück spannender, unterhaltsamer Mannheimer Industrie-, Sozial- und Familiengeschichte. Es geht um Glanz, aber auch um Elend im großbürgerlichen Clan, um eiserne Pflichterfüllung bei luxuriöser Lebensführung. Alle Seiten werden in dem reich bebilderten Buch aufgeblättert.

Das Kapital, aber auch Kinder und Kaviar sind bestimmende Faktoren bei Friedrich Engelhorn. Seine makellose Sohn-Karriere verläuft fast störungsfrei, nur kleine Irritationen am Rande werden notiert: Als Filius, genannt Fritz, wächst er mit fünf Schwestern und zwei Brüdern auf und zeichnet sich am Großherzoglichen Lyzeum nicht durch rühmliche Noten aus, seine Leistungen werden mit „hinlänglich“ bewertet.

Magnat und Manager

Aber dann entwickeln sich Ehrgeiz und Anstrengungsbereitschaft an der polytechnischen Schule in Karlsruhe und beim Chemiestudium in Straßburg. In diesem jugendlichen Sturm- und Drang-Stadium kommt es im Juni 1876 allerdings zu einem einmaligen Krach zwischen Senior und Junior, und Mutter Marie schreibt ziemlich verzweifelt: „Wenn es in Deiner Macht steht, Fritz, versöhne Dich mit Deinem Vater . . .“ Das Herz sei ihr so schwer, er solle doch Schritte tun. Warum es zum abendlichen Streit kam, ist nicht überliefert. Nur so viel: Nach dem Zerwürfnis herrscht fortan Friede im Hause.

In patriotischer Pflichterfüllung zieht der Mannheimer Erbe nach seiner Promotion die schmucke Uniform des 2. Ulanen-Regiments in Berlin an und steigt ab 1880 bei der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik ein. Sehr bald aber wechselt er zur pharmazeutischen Fabrik Boehringer & Söhne, die sein Vater mit 400 000 Mark „kuriert“ hatte. Der Doktor hat den richtigen Riecher fürs Geschäft mit Arzneimitteln – das Unternehmen wächst, man stellt sich breit und international auf, gründet Firmen, besetzt Aufsichtsratsposten, entwickelt sich zum Magnat mit Managerqualitäten.

Bruder landet im Gefängnis

Auch privat läuft alles nach Plan: In wunderbarer Harmonie wird 1885 der Ehebund geflochten. „Eine hat für ihn nur Zweck. Diese nennt sich Joergers Marie, Gegenüber von der Eck“, verdichtet die Familienchronik die Paarung mit hoher Passgenauigkeit. Geld kommt zu Geld. Und dass es überhaupt nicht genierlich ist, darüber auf den Pfennig genau Buch zu führen, belegen die Verträge und Mitgift-Berechnungen, die Autor Parzer auflistet.

Gefeiert wird am 26. September 1885 im Hause Joerger mit exquisiter Menü-Folge: Caviar, Turbot, Seespinnen, Feldhühner-Ragout, dazu erlesene Tropfen Markobrunner Cabinet 1868er, Forster und St. Julien, Malescot . . . und der „Hochzeitsmarsch“ aus dem „Sommernachtstraum“ stimmt auf ein wunderbares Miteinander ein. Das Glück kommt als Quartett daher: Vier Söhne werden geboren. „So will ich [...] Dich meinen Engel nennen, welcher immer um mich herum ist, an welchen ich immer denke, dem überhaupt mein ganzes Denken und Fühlen gehört“, sehnt sich der Business-Mann in einem Brief aus London im März 1888 nach seiner Ehefrau.

Als 1902 der alte Herr stirbt, übernimmt Dr. Friedrich das Zepter. Und hält, trotz einiger Zerreißproben, das Band unter den Geschwistern zusammen. Bruder Louis verzockt als Geschäftsmann in New York ein Vermögen, landet gar im Gefängnis. Das Schwarze Schaf der Familie wird aus seinen Nöten gerettet, auch Schwester Anna kommt mit ihrem Hofgut bei Baden-Baden in Bredouille – man hilft ihr.

Doch ihm selbst kann trotz aller Neuentwicklungen bei Boehringer nicht geholfen werden. Gegen die Herzprobleme ist kein Kraut gewachsen. Am 17. Dezember 1910 leitet der Aufsichtsratsvorsitzende noch eine Generalversammlung der Badischen Gesellschaft für Zuckerfabrikation, am ersten Weihnachtsfeiertag erleidet er eine Herzattacke. Am 3. Januar 1911 stirbt Dr. Friedrich Engelhom mit nur 55 Jahren in seiner Villa in der Werderstraße. Seine Frau Marie tritt ein schweres Erbe an, der Erste Weltkrieg reißt alle Gewissheiten weg – doch das ist eine andere Geschichte . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018